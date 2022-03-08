08 марта 2022, 22:00

Нагорный Карабах отверг обвинения в обстреле азербайджанских позиций

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информация Минобороны Азербайджана об обстреле позиций со стороны Нагорного Карабаха не соответствует действительности, заявило сегодня военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", оборонные ведомства Азербайджана и Армении регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. 7 марта Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах своих военных со стороны Нагорного Карабаха, где дислоцированы российские миротворцы. Военное ведомство Нагорного Карабаха опровергло эту информацию, а после заявило об обстреле села Храморт. Сегодня Минобороны Азербайджана  сообщило об обстреле позиций с территории, где расположены российские миротворцы. 

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Минобороны Нагорного Карабаха назвало недостоверным заявление Минобороны Азербайджана об обстреле позиций азербайджанских военных.

"Распространенное Минобороны Азербайджана заявление о том, что подразделения Армии обороны 7 марта около 18:45 (17.45 мск) обстреляли азербайджанские позиции в северо-восточной части Республики Арцах (Нагорный Карабах), является очередной фальсификацией Минобороны Азербайджана. Подобными заявлениями, Азербайджан делает попытки  прикрыть собственные нарушения режима прекращения огня", - заявила  пресс-служба Министерства обороны Нагорного Карабаха 8 марта.

На сайте Минобороны Азербайджана на 21.40 мск не содержится комментариев относительно заявления военного ведомства Нагорного Карабаха.

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Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Жители карабахских сел пожаловались на регулярные обстрелы", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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