Азербайджанские военные помешали ремонту газопровода в Нагорный Карабах

08 марта 2022, 17:03

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Азербайджанская сторона препятствует началу ремонтных работ на газопроводе из Армении в Нагорный Карабах. При посредничестве российских миротворцев идут переговоры, сообщили в правительстве Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 марта на участке газопровода Шуши – Зарифлу произошла авария, из-за чего была прекращена подача газа в Нагорный Карабах, сообщила управляющая компания.

Авария на газопроводе произошла около 01.00 (00.00 мск) , на участке Шуши-Зарифлу, поблизости азербайджанских военных постов, сообщило сегодня ЗАО "Арцахгаз".

власти при содействии российских миротворцев ведут с азербайджанской стороной переговоры о возможности проведения ремонтных работ, сообщила сегодня пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха.

"Сегодня ночью был поврежден газопровод из Армении в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"). Инцидент произошел недалеко от азербайджанских военных позиций. На данный момент азербайджанская сторона препятствует началу ремонтных работ. Ведутся переговоры при посредничестве российской миротворческой миссии о начале работы завтра (9 марта)", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение ведомства.

Напомним, что власти Нагорного Карабаха и Азербайджана регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так 7 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские позиции за сутки 23 раза были обстреляны из разнокалиберного оружия с территории Нагорного Карабаха. В тот же день Нагорный Карабах отверг обвинения в обстрелах азербайджанских позиций.

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Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.