Погибшие на Украине военные похоронены в Камышине

07 марта 2022, 06:14

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В Камышине прошли похороны Данилы Горягина и Кирилла Яборова, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. О гибели жителя Волжского Алексея Лутонина сообщил глава города Игорь Воронин.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине уроженцев Николаевского района Волгоградской области ефрейтора Владимира Коваленко и рядового Александра Бахарева.

Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Минобороны России впервые признало, что среди российских солдат есть погибшие и раненые, лишь вечером 27 февраля, однако не уточнило их число. О ситуации на Украине можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

В Камышине 6 марта прошли похороны двоих погибших в ходе спецоперации на Украине жителей - 20-летнего Данилы Горягина и 26-летнего Кирилла Яборова, сообщает v1.ru.

Данила Горягин был военнослужащим мотострелкового полка, он посмертно награжден орденом Мужества. Кирилл Яборов служил в соединении ВДВ в Ставрополе.

На траурных церемониях присутствовали депутат Госдумы Алексей Волоцков, первые лица города, представители депутатского корпуса руководство военного комиссариата Волгоградской области, ветераны Камышинского военного училища, говорится в сообщении в Instagram-паблике "Наш Камышин".

"Мальчишек проводили со всеми воинскими почестями. У подъезда, где жил Кирилл, собралось очень много людей. Говорили речи, благодарили родителей за сына, что воинский долг выполнили, вписали себя в историю. А Данилу проводить пришли еще и одноклассники, как я поняла, ведь он совсем недавно закончил школу", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Камышина.

6 марта также о гибели жителя Волжского Алексея Лутонина в ходе спецоперации на Украине сообщил глава города Игорь Воронин в своем Instagram-паблике.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".