Олег Орлов обвинен в нарушении порядка пикетирования

06 марта 2022, 21:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов отпущен из отдела полиции, на него составлен протокол о нарушении порядка пикетирования.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали с плакатом на Манежной площади в Москве члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова. Позже Орлов сообщил, что доставлен в отдел полиции вместе с участниками акции протеста против военной операции на Украине.

Правозащитника Олега Орлова отпустили из отдела полиции с протоколом по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка пикетирования), сообщил в 20.29 мск Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

Суд над Олегом Орловым запланирован на 9 марта, говорится в сообщении.

Напомним, сегодня же на входе в метро у Манежной площади в Москве была задержана руководитель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. Полицейские отпустили ее, также составив протокол о нарушении порядка пикетирования. Сама Ганнушкина заявила, что в пикете не участвовала.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.