Задержание Олега Орлова в Москве 6 марта 2022 года. Стопкадр из видео в Telegram-канале Правозащитного центра "Мемориал"*https://t.me/polniypc/1992

06 марта 2022, 21:14

Олег Орлов обвинен в нарушении порядка пикетирования

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов отпущен из отдела полиции, на него составлен протокол о нарушении порядка пикетирования.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали с плакатом на Манежной площади в Москве члена совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олега Орлова. Позже Орлов сообщил, что доставлен в отдел полиции вместе с участниками акции протеста против военной операции на Украине.

Правозащитника Олега Орлова отпустили из отдела полиции с протоколом по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка пикетирования), сообщил в 20.29 мск Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

Суд над Олегом Орловым запланирован на 9 марта, говорится в сообщении.

Напомним, сегодня же на входе в метро у Манежной площади в Москве была задержана руководитель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина. Полицейские отпустили ее, также составив протокол о нарушении порядка пикетирования. Сама Ганнушкина заявила, что в пикете не участвовала.

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Примечание:

"Астраханская активистка объявила голодовку после ареста", "Краснодарский журналист получил предостережение за работу на акции протеста", "Генассамблея ООН потребовала вывести российские войска с Украины".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

06 марта 2022, 22:15

06 марта 2022, 20:35

06 марта 2022, 19:48

06 марта 2022, 18:48

  • 1 Ганнушкина отпущена из отдела полиции в Москве

    Московские полицейские отпустили правозащитницу Светлану Ганнушкину, составив протокол о нарушении порядка пикетирования. Ганнушкина заявила, что в пикете не участвовала. Член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов сообщил, что доставлен в отдел полиции вместе с участниками акции протеста против военной операции на Украине.

06 марта 2022, 18:17

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