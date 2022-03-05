Самолет в небе. Фото pixabay.com

05 марта 2022, 07:41

Режим закрытого неба продлен на юге России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ограничение на полеты над югом России продлено до 14 марта, сообщили в Минтрансе.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 марта Росавиация информировала, что ограничения на работу аэропортов центральной части и юга России, в том числе Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Элисты, продлены до 8 марта.

Режим закрытия неба на юге России продлен до 14 марта, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на источник в министерстве транспорта. "Режим продлен до 03.45 мск 14 марта", – привело агентство слова источника.

К 07.15 мск 5 марта на сайтах Минтранса России и Росавиации нет информации о продлении ограничения на полеты над югом России.

Напомним, что после начала военной операции на Украине была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе, а также в других городах: Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске и Симферополе. Ростуризм посоветовал туристам отложить поездки в южные регионы. Минтранс пообещал вывезти с юга России всех желающих на поездах и автобусах.

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Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"ФСБ сообщила об обстрелах Ростовской области со стороны Украины", "Группа граждан Азербайджана вернулась с Украины", "Кремль объяснил отмену полетов на юге России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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