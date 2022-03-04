Астраханский оппозиционер объявил голодовку после ареста

04 марта 2022, 05:02

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Суд в Астрахани назначил секретарю астраханского отделения партии "Коммунисты России" Роману Султанову трое суток ареста, признав виновным в мелком хулиганстве. Оппозиционер счел свой арест политическим преследованием и в знак протеста отказался на время содержания под стражей принимать пищу.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября 2021 года силовики пришли на "Трусовские чтения", которые в связи с годовщиной Октябрьской революции проводили в Астрахани местные отделения "Коммунистов России" и "Справедливой России". Организаторы мероприятия расценили это как политическое преследование за критику областных властей. Секретарь астраханского отделения партии "Коммунисты России" Роман Султанов связал с политическим заказом властей вручение ему повестки по делу о нарушении противоэпидемических мер.

В сентябре Роман Султанов баллотировался в Госдуму и, будучи кандидатом, выявлял нарушения на избирательных участках. До этого "Коммунистов России" не зарегистрировали на выборы в областную думу по партийному списку - в астраханском избиркоме заявили, что они нашли у партии поддельные подписи.

Султанов был задержан вечером 2 марта, когда выходил из своего офиса в торговом центре "Премиум Холл" в центре Астрахани, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его соратник, член партии "Коммунисты России" Михаил Шевченко.

К Султанову подошли несколько человек - некоторые в форме, некоторые в гражданской одежде, сказал политик. "Они заявили, что, по их данным, у него в телефоне содержится некая информация экстремистского толка, связанная с ситуацией на Украине. У него забрали телефон, после чего отвезли его в отделение полиции, где сотрудник ЦПЭ при нем копался в его телефоне, проверял все соцсети. Из-за того, что у Султанова телефон забрали, он смог сообщить нам, что задержан. (Узнали) только сегодня (3 марта), и приехали в суд", - рассказал Шевченко.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Спецоперация началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Султанов сказал в суде, никаких экстремистских материалов у него в телефоне не нашли, в результате ему вменили часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство с неповиновением законному требованию представителя власти) - якобы он ругался нецензурной бранью в общественном месте, пояснил коллега оппозиционера.

"При задержании Романа присутствовала его подруга, Анастасия Абрамова, они вместе выходили из торгового центра. И она может подтвердить, что он не ругался матом, когда подошли сотрудники, и не оказывал им сопротивления. Она об этом говорила сегодня на суде", - сказал Шевченко.

Он также рассказал, что есть видеозапись и аудиозапись с камер в торговом центре, на видео Султанов ведет себя спокойно, не ругается, не машет руками, не сопротивляется. "Он только говорил сотрудникам, чтоб ему вернули телефон, чтоб он мог вести видеозапись происходящего, потому что это вопрос его безопасности. Но телефон ему не вернули. Но совершенно четко видно и слышно, что агрессии от него никакой не было. Эту видеозапись мы также показали в суде", - добавил Шевченко.

Со стороны обвинения показания дали двое полицейских, которые заявили в суде, что Султанов ругался матом, рассказал он. По словам Шевченко, судебное заседание длилось порядка двух часов, после чего судья удалилась в совещательную комнату. Через 30-40 минут она вернулась и озвучила решение - Султанова признать виновным, назначить ему наказание в виде трех суток ареста. После этого Султанов сказал, что в знак протеста объявляет голодовку до окончания ареста, рассказал коллега подсудимого. "Мы, конечно, считаем это решение незаконным, ничем не обоснованным - и будем его обжаловать", - заявил Шевченко.

Вечером 2 марта Султанову нанесли удар ногой в грудную клетку, от чего у него образовалась гематома, рассказал он. "Когда Султанова привезли в спецприемник, уже после суда, он сразу потребовал медицинское освидетельствование, и его повезли в травмпункт. Решение (подавать ли жалобу) относительно применения насилия [...] мы примем, когда он выйдет на свободу", - уточнил собеседник.

По мнению Шевченко, происходящее с Султановым - это политическое преследование неугодных в регионе. "Мы неоднократно критиковали губернатора, а также вели себя очень активно в ходе выборов в сентябре 2021 года, организовав наблюдение. Мы находили нарушения и подавали иски в суд - возможно, вся эта активность и стала причиной того, что Романа задержали при первом удобном случае", - предположил политик.

Он не исключил, что оппозиционеров хотят запугать. "Нас таким образом не запугаешь. Мы продолжим свою деятельность [....] Если на нас так давят, значит, наоборот, надо продолжать, так как мы делаем правильные вещи", - заявил Шевченко.

Подруга Султанова Анастасия Абрамова рассказала, что около 21.00 по местному времени (20.00 мск) 2 марта вместе с Романом Султановым после окончания рабочего дня спускалась с третьего этажа торгового центра на первый этаж, вышли из лифта, пошли на лестничную клетку - там был выход на платную парковку.

"Увидели двоих людей в гражданской одежде, которые, не предоставив документы и не спросив разрешения, начали нас снимать на камеру. Роман спросил, зачем они нас снимают. Они ответили, что мы якобы нарушаем порядок, не носим маски в общественном месте. Но дело происходило довольно поздним вечером в удаленном уголке торгового центра, когда мы выходили на частную парковку. Людей там не было", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Абрамова рассказала, что вышла на парковку, а Султанов остался на лестничной клетке с этими людьми. Через пару минут она попробовала вернуться на лестничную клетку, но не смогла открыть дверь, так как ее, предположительно, держали с другой стороны. "Согласно видео с камер видеонаблюдения торгового центра, Романа задержали, сопротивления он не оказывал. Стоя около двери я не слышала из здания никакого шума, нецензурной лексики - ничего такого", - подчеркнула она.

По словам Абрамовой, на суде она выступила как свидетельница. "Рассказала всё, что было. Там показали и видео с камер торгового центра, оно со звуком. Но ни мои слова, ни видеозапись судья не приняла в расчет [...] Романа арестовали на трое суток. Я в шоке от решения суда и не ожидала такой несправедливости", - заключила девушка.

Сам Роман Султанов на заседании суда, аудиозапись с которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", заявил, что его преследование "носит политический и заказной характер". Он не исключил, что его задержание может быть связано с выборами предстоящими выборами в сентябре, к которым "Коммунисты России" активно готовятся.

Султанов отметил, что, когда они с Абрамовой спустились на первый этаж и стали проходить через пожарный выход на парковку, к ним подошли несколько человек, часть из них была в форме. Они требовали проехать с ними в отделение из-за нарушения масочного режима, после этого попросили Султанова показать документы, что он и сделал. Сами они, несмотря на неоднократную просьбу показать подтверждающие документы,не сделали это, подчеркнул Султанов.

"Я не выказывал никакой агрессии и не ругался матом, потому что понимал, что у сотрудников полиции могут быть какие-то средства видео- или аудиофиксации", - заявил он. Султанов сказал, что вытащил телефон, чтобы вызвать полицию, потому что не знал, кто эти люди. Но телефон тут же отобрали, а на самого него надели наручники и потащили к выходу, усадили в "ГАЗель" и отвезли в отдел полиции. "Я просил, чтобы мне дали позвонить и сообщить кому-то о моем задержании, но мне не позволили", - рассказал оппозиционер.

Султанов также сказал судье, что, когда его задерживали, он получил удар коленом в грудную клетку. "При том, что я говорил, что не сопротивляюсь и не отказываюсь идти", - сказал он.

По словам Султанова, в отделе полиции с ним пообщались, проверили его телефон, в том числе соцсети и мессенджеры, почитали некоторые переписки, а потом сказали, что претензий к нему нет. При этом его не отпустили, а поместили в камеру - это было уже глубокой ночью, рассказал оппозиционер. "Надо было как-то выкрутиться, и они начали на меня наговаривать", - заявил Султанов судье.

Султанов сказал в суде, что ничего не ел с момента задержания, то есть к тому времени порядка 18 часов.

В текст внесены уточнения в 7.44 мск 4 марта