Скриншот петиции на сайте Change.Org от 10.10 2 марта 2022 года. Cправа вверху видно количество людей, подписавших петицию, https://www.change.org/p/остановить-войну-с-украиной-2ce0a2d7-b957-4e23-981a-c67a26e2b0b7/c

02 марта 2022, 09:30

Более 1,1 млн подписей набрала петиция против военной операции на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Петиция с требованием прекратить военную операцию России на Украине, размещенная 24 февраля правозащитником Львом Пономаревым* на платформе Change.Org, в течение полутора суток набрала около 100 тысяч голосов, и общее число подписей под ней превысило 1,1 млн.

Как сообщал "Кавказский узел", правозащитник Лев Пономарев* 24 февраля опубликовал на платформе Change.org петицию "Остановить войну с Украиной". К 20.40 мск 28 февраля документ набрал 1 030 493 подписи.

О начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Пономарев* призвал выступить против войны всех здравомыслящих людей в России. "Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую, несомненно, заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами. Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью "самозащиты". Но историю не обманешь", – написал правозащитник в петиции.

За последние 35 часов –  с 20.40 мск 28 февраля по 07.40 мск 2 марта под петицией Льва Пономарева* против проведения Россией военной операции на Украине число  подписей возросло на 98 тысяч 142. Документ набрал 1 млн 128 тысяч 635 голосов.

Подписанты поддержали также автора петиции и в комментариях. "Остановитесь! Война не нужна никому. Люди, 21 век! Мы должны стать лучше, неужели старые ошибки ничему не научили?" – задался вопросом Tatevik Melkonyan.

"Я не хочу войны. Я верю, что любой конфликт можно разрешить мирным путем. Я сожалею о тех, кто гибнет прямо сейчас. Я не знаю, что ещё я могу сделать, чтобы остановить это", – написала Анастасия Алифирова.

"Нет войне! Мирные люди не должны страдать из-за политики", – заявил Maksim Golub.

* Лев Пономарев персонально внесен Минюстом России в реестр иноагентов.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров уловил веяния из Москвы по украинскому вопросу", "Участник антивоенной акции у посольства России задержан в Баку", "Активисты задержаны в Ростове-на-Дону за пикет против войны в Донбассе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 марта 2022, 11:37

02 марта 2022, 11:20

02 марта 2022, 10:49

02 марта 2022, 10:14

02 марта 2022, 08:30

  • Экономисты и юристы обсудили влияние санкций против России на Армению

    Введенные против России санкции Запада станут ощутимыми для Армении, так как страны связывают тесные торговые отношения, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские юристы и экономисты. Обесценивание рубля и снижение платежеспособности россиян может поставить в сложное положение армянских экспортеров, однако импортеры российского товара окажутся в выигрыше, предположили они.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи