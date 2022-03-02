Более 1,1 млн подписей набрала петиция против военной операции на Украине

02 марта 2022, 09:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Петиция с требованием прекратить военную операцию России на Украине, размещенная 24 февраля правозащитником Львом Пономаревым* на платформе Change.Org, в течение полутора суток набрала около 100 тысяч голосов, и общее число подписей под ней превысило 1,1 млн.

Как сообщал "Кавказский узел", правозащитник Лев Пономарев* 24 февраля опубликовал на платформе Change.org петицию "Остановить войну с Украиной". К 20.40 мск 28 февраля документ набрал 1 030 493 подписи.

О начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Пономарев* призвал выступить против войны всех здравомыслящих людей в России. "Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую, несомненно, заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами. Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью "самозащиты". Но историю не обманешь", – написал правозащитник в петиции.

За последние 35 часов – с 20.40 мск 28 февраля по 07.40 мск 2 марта под петицией Льва Пономарева* против проведения Россией военной операции на Украине число подписей возросло на 98 тысяч 142. Документ набрал 1 млн 128 тысяч 635 голосов.

Подписанты поддержали также автора петиции и в комментариях. "Остановитесь! Война не нужна никому. Люди, 21 век! Мы должны стать лучше, неужели старые ошибки ничему не научили?" – задался вопросом Tatevik Melkonyan.

"Я не хочу войны. Я верю, что любой конфликт можно разрешить мирным путем. Я сожалею о тех, кто гибнет прямо сейчас. Я не знаю, что ещё я могу сделать, чтобы остановить это", – написала Анастасия Алифирова.

"Нет войне! Мирные люди не должны страдать из-за политики", – заявил Maksim Golub.

* Лев Пономарев персонально внесен Минюстом России в реестр иноагентов.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".