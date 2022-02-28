Более миллиона человек подписали петицию против военных действий на Украине

28 февраля 2022, 20:43

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Петиция с требованием прекратить военную операцию на Украине, размещенная 24 февраля на платформе Change.Org, собрала более миллиона подписей. Пользователи портала также ставят свои подписи под петицией с требованием раскрыть данные о потерях российских военных на Украине и прекратить отправку туда призывников.

Как писал "Кавказский узел", правозащитник Лев Пономарев* 24 февраля опубликовал на платформе Change.org петицию "Остановить войну с Украиной". За первые восемь часов документ собрал более 290 тысяч подписей. К 09.30 25 февраля петицию поддержали более 388 тысяч человек, а 26 февраля число подписантов превысило 700 тысяч человек.

О начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Пономарев* призвал выступить против войны всех здравомыслящих людей в России. "Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами. Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью "самозащиты". Но историю не обманешь", – написал правозащитник в петиции.

Число голосов под антивоенной петицией превысило миллион

За немногим более двух суток, с 15.30 мск 26 февраля до 20.40 мск 28 февраля, число подписей под петицией Льва Пономарева* против проведения Россией военной операции на Украине выросло на 307 146 и составило 1 030 493.

Подписанты поддерживают автора петиции и в комментариях. "Войны не должно быть в XXI веке", - пишет Иван Феклистов. "Я против войны!!!!" - заявляет Екатерина Селиванова. "Мы с Украиной братья, война ни к чему хорошему не приведет, только к потерям множества ни в чем невинных людей! Мы хотим жить, хотим продолжать свой род! Мы хотим быть свободными! Мы должны развиваться!" - указывает Екатерина Александрова.

В России против военных действий на Украине выступили ученые, журналисты и артисты. Антивоенные пикеты проходят в различных регионах, в том числе и на юге страны. Многие их участники были наказаны штрафами, общественными работами и арестами.

Россияне хотят знать информацию о потерях российских военных на Украине

Вчера, 27 февраля, на платформе Change.Org была размещена петиция с требованием раскрыть данные о потерях российских военных на Украине и прекратить отправку туда призывников. Автором петиции выступил "Первый отдел" — открытое сообщество адвокатов и правозащитников.

"Мы помогаем невиновным в судах, собираем и анализируем информацию о закрытых процессах, извлекаем из архивов незаконно засекреченные данные. Мы защищаем граждан от опасных фантазий силовиков", - говорится в информации на сайте сообщества "Первый отдел".

Как указано в петиции, в первые же дни проведения военной операции на Украине в открытом доступе появилось множество видеозаписей с допросами пленных российских военнослужащих, которых отправили на территорию соседнего государства против их воли и без всякой помощи, а солдат-срочников насильно, в нарушение законодательства Российской Федерации, переводят на контрактную службу, чтобы принудить к участию в боевых действиях.

Как заявляют авторы петиции, в зарубежных СМИ указывается различное число погибших на территории Украины российских военнослужащих, а Минобороны России не раскрывает данные о своих потерях, рапортуя, что их "многократно меньше уничтоженных националистов".

"Мы требуем раскрыть подлинные данные о погибших, раненых, пленных и пропавших без вести российских военнослужащих на Украине. Прекратить противоправную отправку призывников на войну. «Первый отдел» запускает петицию, чтобы донести эти требования до российского руководства", - сказано в петиции.

Менее чем за сутки, к 20.40 мск 28 февраля, она собрала 35 548 подписей. Подписанты оставляют свои комментарии. "Солдат не раб президента страны, вы не имеете права скрывать имена погибших и раненых", - указывает Татьяна Перфилова. "Мы имеем право знать, нет войне", - высказывается Екатерина Коловская. "Данные об убитых и раненых - общественно важная информация, которая должна быть доступна всем!" - подчеркивает Александр Ширяев.

27 февраля Минобороны России признало потери своих военных на Украине, не уточнив их числа. За день до этого, 26 февраля, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели жителя республики - офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова - в ходе спецоперации на Украине. 27 февраля глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели жителя республики сержанта российской армии Константина Манджиева "в ходе спецоперации по защите Донбасса". В тот же день дагестанец опознал сына в пленнике украинских военных. В "Комитете солдатских матерей", куда он обращался в поисках сына, сообщили о более 20 заявлениях с Северного Кавказа по факту пленения военнослужащих, в том числе пятерых уроженцев Дагестана.

Напомним, сегодня в Белоруссии состоялись первые после начала военных действий переговоры делегаций России и Украины, встреча проходила недалеко от украинской границы на берегу реки Припять. На переговорах делегации России и Украины нашли точки соприкосновения и договорились продолжить их обсуждение в ходе второго раунда, который состоится в ближайшие дни, рассказал глава российской делегации Владимир Мединский. Основной темой обсуждения стало прекращение огня, переговоры продолжатся после консультаций с руководством стран, отметил глава украинской делегации Михаил Подоляк.

В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022". Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

* Лев Пономарев персонально внесен Минюстом России в реестр иноагентов.