28 февраля 2022, 18:37

Житель Изобильного арестован на пять суток за надпись на стекле автомобиля

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Промышленный районный суд Ставрополя признал жителя города Изобильного Михаила Писцова виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и приговорил к пяти суткам административного ареста.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 февраля полицейские остановили автомобиль жителя Изобильного Михаила Писцова, доставили его в отделение и предъявили обвинение в нарушении порядка проведения митинга. Писцов связал задержание с тем, что на заднем стекле автомобиля он вывесил украинский флаг и плакат с оскорблениями в адрес высшего руководства России. Заявленная в центре Ставрополя акция протеста не состоялась.

Промышленный районный суд Ставрополя признал Михаила Писцова виновным по статье о нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста. Об этом "Кавказскому узлу" сообщил сам Писцов. 

Россия начала специальную военную операцию против Украины в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года. Этому предшествовало длительное стягивание войск к украинской границе и признание Россией ДНР и ЛНР, произошедшее 21 февраля 2022 года, отвергнутые требования России о невступлении Украины в НАТО. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе". Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Эвакуация граждан Азербайджана из Харькова ускорена из-за авиаударов", "Полицейские составили протокол на волгоградскую активистку за отсутствие паспорта", "Российские военные заявили о гуманитарных коридорах для киевлян".

Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 февраля 2022, 19:37

  • Правозащитники назвали необоснованным решение суда о ликвидации "Международного Мемориала"*

    Суд отказал в удовлетворении апелляции защиты "Международного Мемориала"* по формальным признакам, решение суда политически мотивировано, указал глава правления организации Ян Рачинский. На сегодняшнем заседании суда решение было вынесено крайне быстро, при этом нарушения, которые послужили основанием для этого, давно устранены, подчеркнул член Совета правозащитного центра "Мемориал"** Олег Орлов.

28 февраля 2022, 18:01

  • Астраханская активистка объявила голодовку после ареста

    Суд по обвинению Елены Байбековой в неповиновении полиции прошел в отсутствие защитника, ей не позволили сделать аудио- и видеозаписи заседания, а полицейские оказывали давление, рассказала сама активистка. По ее словам, в знак протеста против безосновательного обвинения и решения суда она решила отказаться от пищи на весь пятидневный срок административного ареста.

28 февраля 2022, 17:26

28 февраля 2022, 17:01

28 февраля 2022, 16:32

  • "Международный Мемориал"* потребовал отложить ликвидацию

    Руководство "Международного Мемориала"* начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Решение суда было неправомерным, заявил после заседания адвокат Генри Резник.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи