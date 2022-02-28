Житель Изобильного арестован на пять суток за надпись на стекле автомобиля

28 февраля 2022, 18:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Промышленный районный суд Ставрополя признал жителя города Изобильного Михаила Писцова виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и приговорил к пяти суткам административного ареста.

Как писал "Кавказский узел", утром 27 февраля полицейские остановили автомобиль жителя Изобильного Михаила Писцова, доставили его в отделение и предъявили обвинение в нарушении порядка проведения митинга. Писцов связал задержание с тем, что на заднем стекле автомобиля он вывесил украинский флаг и плакат с оскорблениями в адрес высшего руководства России. Заявленная в центре Ставрополя акция протеста не состоялась.

Промышленный районный суд Ставрополя признал Михаила Писцова виновным по статье о нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста. Об этом "Кавказскому узлу" сообщил сам Писцов.

Россия начала специальную военную операцию против Украины в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года. Этому предшествовало длительное стягивание войск к украинской границе и признание Россией ДНР и ЛНР, произошедшее 21 февраля 2022 года, отвергнутые требования России о невступлении Украины в НАТО. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Война на Украине – 2022".

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе". Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".