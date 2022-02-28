МЧС отчиталось о ходе спасательной операции на шахте "Обуховская"

28 февраля 2022, 17:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Две трети от планируемого обходного пути проложено к трем горнякам, заблокированным в шахте "Обуховская" в Ростовской области, сообщило сегодня региональное МЧС. По словам представителя ведомства, шахтеры обеспечены водой и едой, они регулярно выходят на связь.

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в городе Зверево, трое рабочих оказались под завалами. На следующий день сотрудник МЧС заявил, что работы по спасению рабочих могут занять несколько суток. Горнякам передана еда, с ними поддерживается связь, сообщили спасатели.

Операция по спасению трех горняков шахты "Обуховская", находящихся под завалами на глубине 550 метров, проходит по плану, сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области. "Работы очень трудоемкие, сопряжены с риском, ведутся круглосуточно. Проложено 2/3 обходного пути", - процитировала представителя ведомства "Российская газета".

Горняки обеспечены едой и водой, рассказали в пресс-службе ведомства. "С ними всё в порядке. Им спускают еду, воду, дважды в час с ними на связь выходят. Им там тепло", - привело издание "161.ru" слова сотрудника пресс-службы регионального МЧС.