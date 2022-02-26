26 февраля 2022, 12:43

Горняки остаются заблокированными в шахте "Обуховская"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работы по спасению трех рабочих, оказавшихся под завалами в шахте "Обуховская" в Ростовской области, могут занять несколько суток. Горнякам передана еда, с ними поддерживается связь, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в городе Зверево, трое рабочих оказались под завалами.

Региональные власти сообщали, что горняки не пострадали, с ними поддерживается связь. Спасательные работы продолжаются и могут занять несколько суток, угрозы жизни рабочих нет, пишет сегодня со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Ростовской области ТАСС.

Спасатели решили продвигаться по обходному пути для помощи горнякам. "С рабочими поддерживается связь, продолжаются работы по уборке обрушившейся породы. В целях безопасности спасателями принято решение продвигаться по обходному пути. Горнякам по вентиляционной шахте передано питье и продовольствие. Угрозы жизни нет", - процитировал 25 февраля пресс-службу ведомства "Интерфакс".

Примечание:

"Рабочий погиб на ростовской стройке", "Гуковские шахтеры потребовали озвучить сроки новых выплат", "Участники акции в Гуково напомнили властям о проблемах шахтеров".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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