Горняки остаются заблокированными в шахте "Обуховская"

26 февраля 2022, 12:43

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Работы по спасению трех рабочих, оказавшихся под завалами в шахте "Обуховская" в Ростовской области, могут занять несколько суток. Горнякам передана еда, с ними поддерживается связь, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в городе Зверево, трое рабочих оказались под завалами.

Региональные власти сообщали, что горняки не пострадали, с ними поддерживается связь. Спасательные работы продолжаются и могут занять несколько суток, угрозы жизни рабочих нет, пишет сегодня со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Ростовской области ТАСС.

Спасатели решили продвигаться по обходному пути для помощи горнякам. "С рабочими поддерживается связь, продолжаются работы по уборке обрушившейся породы. В целях безопасности спасателями принято решение продвигаться по обходному пути. Горнякам по вентиляционной шахте передано питье и продовольствие. Угрозы жизни нет", - процитировал 25 февраля пресс-службу ведомства "Интерфакс".