Трое шахтеров оказались под завалами в Зверево

25 февраля 2022, 10:37

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Горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в Ростовской области, находящиеся под завалами трое рабочих вышли на связь, сообщили в экстренных службах.

"В результате обрушения породы в шахте "Обуховская" в городе Зверево на глубине порядка 550 метров под завалами, по предварительным данным, находятся трое горнорабочих", - сказал представитель экстренных служб.

По его словам, шахтеры живы - они вышли на связь. В региональном управлении МЧС уточнили, что к операции привлечен 31 человек и пять единиц техники, пишет РИА "Новости".

Место обрушения находится в забое вентиляционного штрека, туда направлены горноспасатели. "Шахта продолжает работать, все нормально. Это локальный инцидент", - цитирует представителя областного правительства ТАСС.

"Кавказский узел" писал об инциденте на шахте "Обуховская" в городе Зверево в августе 2018 года. Тогда в шахте произошел взрыв, погиб один горняк и еще пятеро получили ранения. В апреле 2019 года Следком сообщил, что причиной происшествия на шахте стало нарушение правил безопасности горным мастером и взрывником.