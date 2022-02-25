Шахта. Фото pixabay.com

25 февраля 2022, 10:37

Трое шахтеров оказались под завалами в Зверево

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горная порода обрушилась в шахте "Обуховская" в Ростовской области, находящиеся под завалами трое рабочих вышли на связь, сообщили в экстренных службах.

"В результате обрушения породы в шахте "Обуховская" в городе Зверево на глубине порядка 550 метров под завалами, по предварительным данным, находятся трое горнорабочих", - сказал представитель экстренных служб.

По его словам, шахтеры живы - они вышли на связь. В региональном управлении МЧС уточнили, что к операции привлечен 31 человек и пять единиц техники, пишет РИА "Новости".

Место обрушения находится в забое вентиляционного штрека, туда направлены горноспасатели. "Шахта продолжает работать, все нормально. Это локальный инцидент", - цитирует представителя областного правительства ТАСС.

"Кавказский узел" писал об инциденте на шахте "Обуховская" в городе Зверево в августе 2018 года. Тогда в шахте произошел взрыв, погиб один горняк и еще пятеро получили ранения. В апреле 2019 года Следком сообщил, что причиной происшествия на шахте стало нарушение правил безопасности горным мастером и взрывником.

Примечание:

"Рабочий погиб на ростовской стройке", "Гуковские шахтеры потребовали озвучить сроки новых выплат", "Участники акции в Гуково напомнили властям о проблемах шахтеров".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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