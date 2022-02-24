Боевая тревога объявлена в войсках Южной Осетии

24 февраля 2022, 15:24

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В войсках Южной Осетии объявлена боевая тревога в связи с ситуацией на Украине. Все подразделения министерства обороны должны находиться на казарменном положении в готовности выдвинуться в районы сосредоточения, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После ее начала была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Для туристов в Сочи в связи с отменой авиарейсов подготовлен маневренный фонд. Ростуризм посоветовал путешественникам отложить поездки в южном направлении.

По требованию военных на Азовском море приостановлено судоходство, сообщил сегодня Росморречфлот. Российские грузовые корабли SGV-Flot и Serafim Sarovsky попали под обстрел со стороны Мариуполя, один из членов экипажа получил тяжелые ранения, он эвакуирован, сообщила Погранслужба ФСБ по Краснодарскому краю.

В Южной Осетии объявлена боевая тревога. Личный состав министерства внутренних дел переводится на казарменное положение, пишет со ссылкой на пресс-службу президента Южной Осетии Анатолия Бибилова ТАСС.

"Вслед за тем, как Российская Федерация признала независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, активизировались некоторые силы, на которые нельзя было не реагировать российской стороне. Считаю необходимым принятие следующих решений: министру обороны в 07:30 мной была объявлена боевая тревога. Все подразделения министерства обороны должны находиться на казарменном положении в готовности выдвинуться в районы сосредоточения. Организовать полное взаимодействие с российской военной базой", - приводит слова Бибилова его пресс-служба.

По данным пресс-службы, задачи, которые будут поступать от Министерства обороны России, будут распространяться и на Минобороны Южной Осетии.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".