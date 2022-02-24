Военнослужащие ЮВО. Фото: официальный сайт Минобороны РФ mil.ru

24 февраля 2022, 15:24

Боевая тревога объявлена в войсках Южной Осетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В войсках Южной Осетии объявлена боевая тревога в связи с ситуацией на Украине. Все подразделения министерства обороны должны находиться на казарменном положении в готовности выдвинуться в районы сосредоточения, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После ее начала была приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе. Для туристов в Сочи в связи с отменой авиарейсов подготовлен маневренный фонд. Ростуризм посоветовал путешественникам отложить поездки в южном направлении.

По требованию военных на Азовском море приостановлено судоходство, сообщил сегодня Росморречфлот. Российские грузовые корабли SGV-Flot и Serafim Sarovsky попали под обстрел со стороны Мариуполя, один из членов экипажа получил тяжелые ранения, он эвакуирован, сообщила Погранслужба ФСБ по Краснодарскому краю.

В Южной Осетии объявлена боевая тревога. Личный состав министерства внутренних дел переводится на казарменное положение, пишет со ссылкой на пресс-службу президента Южной Осетии Анатолия Бибилова ТАСС.

"Вслед за тем, как Российская Федерация признала независимость Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, активизировались некоторые силы, на которые нельзя было не реагировать российской стороне. Считаю необходимым принятие следующих решений: министру обороны в 07:30 мной была объявлена боевая тревога. Все подразделения министерства обороны должны находиться на казарменном положении в готовности выдвинуться в районы сосредоточения. Организовать полное взаимодействие с российской военной базой", - приводит слова Бибилова его пресс-служба.

По данным пресс-службы, задачи, которые будут поступать от Министерства обороны России, будут распространяться и на Минобороны Южной Осетии.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины" на Кавказе".

Примечание:

"Роспотребнадзор попросил исключить размещение беженцев на Кубани и Ставрополье", "Первые беженцы из самопровозглашенной ДНР прибыли в Ростовскую область", "Два снаряда разорвались на территории Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 февраля 2022, 15:32

  • Военные эксперты указали на схожесть спецоперации против Украины с пятидневной войной с Грузией

    Спецоперация России направлена на взятие под контроль территорий Донецкой и Луганской областей, однако возможность дальнейшего продвижения вглубь Украины полностью исключить нельзя, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. По их мнению, спецоперация имеет общие черты с пятидневной войной с Грузией в августе 2008 года, однако намного масштабнее ее, что объясняется военным потенциалом украинской армии и территориальным расположением Украины.

24 февраля 2022, 15:01

24 февраля 2022, 14:49

24 февраля 2022, 14:13

  • Два судна обстреляны в Азовском море

    Гражданские суда попали под обстрел украинских вооруженных сил в Азовском море, есть раненые, сообщило Управление погранслужбы ФСБ по Краснодарскому краю.

24 февраля 2022, 13:45

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи