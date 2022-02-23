90 беженцев с Донбасса отправлены в Абхазию

23 февраля 2022, 21:29

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Абхазские спасатели встретили на границе России с самопровозглашенными ЛНР и ДНР 90 беженцев с Донбасса, которых принимает Сухум.

Как писал "Кавказский узел", 20 февраля президент Аслан Бжания заявил, что Абхазия готова при необходимости оказать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) военную и гуманитарную помощь. В Абхазии был создан "Единый штаб помощи Донбассу". 22 февраля сотрудники МЧС Абхазии выехали в Донецк и Луганск, чтобы привезти в Сухум первую группу беженцев. Жителей самопровозглашенных республик решено разместить в городской гостинице.

18 февраля была объявлена массовая эвакуации жителей Донбасса в Россию. К 23 февраля в Ростовскую область приехали около 100 тысяч беженцев, из них около 17 тысяч отправлены в пункты временного размещения, в том числе в другие регионы России. 21 февраля Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля Совет Федерации разрешил ввести российские войска в Донбасс.

52 беженца из самопровозглашенной Луганской народной республики были переданы абхазским спасателям на пропускном пункте "Гуково", на границе России и ЛНР, а 38 жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики - на КПП ''' Успенка'' на границе России и ДНР, сообщило сегодня МЧС Абхазии на своей странице в Facebook.

По данным МЧС самопровозглашенной ЛНР, в Абхазию эвакуирован 51 беженец. "Среди них 18 женщин, 32 ребенка и пенсионер. Сотрудники МЧС ЛНР осуществляли безопасную погрузку детей, а также оказывали помощь по загрузке личных вещей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства. В сообщении указано, что на границе с Россией беженцев ожидает транспорт МЧС Абхазии.

Из Донецка в Абхазию эвакуированы семьи спасателей, сообщило сегодня МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики. "23 февраля был организован выезд семей сотрудников спасательного ведомства Донецкой народной республики. 38 человек, из которых 23 – дети, будут размещены в одной из гостиниц Республики Абхазия", - указано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Эвакуацию беженцев из Донбасса опрошенные "Кавказским узлом" политологи сочли частью пиар-кампании российских властей, которые пытаются показать свои возможности и создать условия для оперативного возвращения беженцев после стабилизации ситуации.

Независимость Донецкой и Луганской народных республик была провозглашена в 2014 году, после присоединения Крыма к России. Центры выдачи российских паспортов жителям Донбасса работают в Ростовской области с апреля 2019 года.

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