Коллеги Гаджиева поддержали его пикетами в Махачкале

21 февраля 2022, 20:26

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На сегодняшних одиночных пикетах в центре Махачкалы коллеги обвиняемого в финансировании терроризма Абдулмумина Гаджиева потребовали освободить его из-под ареста и прекратить давление на журналистов. Махачкалинцы демонстрируют интерес к делу Гаджиева и поддерживают пикетчиков, указали участники акций.

Как писал "Кавказский узел", в центре Махачкалы периодически проходят одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Последняя акция прошла 15 февраля.

Абдулмумин Гаджиев обвинен по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что журналист и его сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. Процесс по делу Гаджиева проходит в Ростове-на-Дону. На заседании 10 февраля свидетели обвинения отказались от показаний.

Сегодня одиночные пикеты в Махачкале прошли на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" инициатор одного из одиночных пикетов, заместитель главного редактора еженедельника "Черновик" Магомед Магомедов. Сам он вышел на акцию с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов вышел на одиночный пикет с требованием "свободы журналистике", а журналист Идрис Юсупов провел одиночный пикет с требованием "свободы для политических заключённых", рассказал Магомед Магомедов.

Сотрудники полиции записали личные данные каждого из инициаторов одиночного пикета. Каких-либо препятствий в проведении акций со стороны полиции не было, отметил журналист.

Учредитель "Черновика" Магди Камалов, вышедший на одиночный пикет с плакатом "Свободу журналистике", рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что водители проезжавших мимо пикетчиков автомобилей сигналили в поддержку участников акций. Он считает, что реакция со стороны водителей реально показывает поддержку инициаторам акций со стороны населения.

Тем не менее, Камалов затруднился оценить, понимает ли каждый из автомобилистов, поддержавших его одиночный пикет, лозунг "Свободу журналистике" и количество проблем, возникающих сегодня у журналистов. Положительная реакция со стороны автомобилистов обусловлена, прежде всего, тем, что они поддерживают сам факт наличия людей, которые выходят на одиночные пикеты и выражают свою позицию, считает Камалов. "Водители просто внутренне поддерживают то, что человек вышел [на одиночный пикет]",- пояснил журналист.

По такому же принципу автомобилисты поддерживали и одиночный пикет с требованием "свободы для политических заключённых", который проводил сегодня Идрис Юсупов, но мотивация поддержки одиночного пикета с требованием свободы для Абдулмумина Гаджиева может быть иной, указал Камалов. По его мнению, историю журналиста Гаджиева знает почти каждый дагестанец. "Не знающих [историю Абдулмумина Гаджиева] нет. И сомневающихся нет",- подчеркнул Камалов.

Идрис Юсупов также в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" обратил внимание на высокую степень поддержки одиночного пикета со стороны автомобилистов. По оценке журналиста, на протяжении его 15-минутного одиночного пикета, "каждую минуту звучало по одному или два сигнала автомобилей".

Одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева способствуют сохранению интереса населения к уголовному делу журналиста, а также информируют об уголовном преследовании Гаджиева тех жителей республики, которые не в курсе этого, считает Юсупов.

Журналист указал на широкий отклик жителей Дагестана на публикации Гаджиева в социальных сетях. В качестве последней публикации, которая вызвала широкий интерес аудитории Юсупов назвал последнее интервью Гаджиева, которое 15 февраля было опубликовано на сайте "Кавказ.Реалий" (издание включено в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, составленный Минюстом России).

В этом интервью Абдулмумин Гаджиев рассказал о жизни в местах заключения и способах, как ему удается публиковаться в "Черновике" и вести блог в Instagram, в котором пишет о сокамерниках, продвижении своего дела и воспитании четырех сыновей. Гаджиев также заявил, что поддержка общества помогает ему отстаивать как свои права, так и права других заключенных.

Последнее заседание суда по делу Абдулмумина Гаджиева состоялось в Ростовском окружном военном суде 17 февраля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Арсен Шабанов. На этом заседании был продолжен допрос свидетелей обвинения. После завершения допроса свидетелей обвинения суд приступит к изучению доказательств защиты, отметил адвокат.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа опубликованы на тематической странице "Преследование активистов".