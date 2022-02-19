Подсудимая по делу о гибели Бакшеева не признала вины

19 февраля 2022, 15:30

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Суд отложил заседание по делу врача ростовской тюремной больницы Лусине Григорян, обвиненной в причинении смерти по неосторожности осужденному Дмитрию Бакшееву.

Как писал "Кавказский узел", осужденный за убийство краснодарец Дмитрий Бакшеев умер 16 февраля 2020 года в туберкулезной больнице, куда был госпитализирован 1 февраля. По версии ФСИН, он умер от обострения хронических болезней. Но адвокаты сочли, что Бакшеев умер, не получив необходимые инъекции инсулина, и потребовали расследовать обстоятельства смерти. Дело было возбуждено 26 марта 2021 года. 23 ноября 2021 года стало известно, что врач-эндокринолог межобластной туберкулезной больницы ФСИН в Ростове-на-Дону обвинена в неосторожности, которая привела к смерти Дмитрия Бакшеева. Врач допустила нарушения при оказании медицинской помощи Бакшееву, предположили следователи. Дело эндокринолога терапевтического отделения филиала тюремной больницы №19 Лусине Григорян поступило в Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону. Адвокаты усомнились в том, что она получит реальный срок.

Заседание по делу врача Лусине Григорян, обвиняемой в причастности к гибели Дмитрия Бакшеева, отложено до 24 февраля в связи с отказом потерпевшей от допроса без адвоката. Представитель супруги Бакшеева не явился в суд из-за болезни, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Подсудимая Григорян вину не признала. Рассмотрение дела назначено на 24 февраля в 10:00 мск в закрытом судебном заседании", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

Помимо Дмитрия Бакшеева, была осуждена и его супруга Наталья. Суд признал ее виновной в подстрекательстве к убийству и приговорил к 10 годам колонии. В СМИ Бакшеевых называли "кубанскими каннибалами", однако обвинение в каннибализме им не было предъявлено. При обыске в квартире Бакшеевых были изъяты части расчлененного человеческого тела. Защита указала, что результаты экспертизы мяса из холодильника супругов противоречивы, а в основу приговора Дмитрию Бакшееву положены доказательства, добытые с нарушениями. По версии адвокатов, силовики намеренно распространили через СМИ дезинформацию о причастности Бакшеевых к 30 убийствам и каннибализму.

"Кавказский узел" также писал о ростовской туберкулезной больнице ФСИН. В ноябре 2020 года после гибели осужденного, проходившего там лечение, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших за собой смерть. По данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), попавших на лечение в эту больницу осужденных неделями держали привязанными к кровати, избивали, плохо кормили, списывали деньги с их личных счетов. В ноябре 2021 года ОНК Ростовской области отчиталась, что в связи с пытками и смертью заключенных в медучреждении, показания дали 62 потерпевших, было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. "Русская служба Би-би-си" 7 февраля опубликовала материал "Фиксация безумия: в Ростове пациентов тюремной больницы неделями держали привязанными к кроватям". Бывшие пациенты рассказали, что их морили голодом и привязывали к кровати на дни и недели, накачивая сильнодействующими препаратами.