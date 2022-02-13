Учения вертолетчиков и артиллеристов прошли в Карачаево-Черкесии

13 февраля 2022, 15:00

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Около 600 военнослужащих, в том числе экипажи вертолетов и артиллеристы, приняли участие в учениях с боевыми стрельбами в Карачаево-Черкесии, сообщили военные.

В учениях в Карачаево-Черкесии приняли участие около 600 военнослужащих горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. К учениям привлекались экипажи вертолетов, сообщила сегодня пресс-служба ЮВО. "Экипажи армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнили учебно-боевые задачи в соответствии с решениями командиров тактических групп мотострелкового соединения на горном полигоне Кобу-Баши", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны России.

Кроме того, бойцы усиленных рот "во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими и танковыми подразделениями" тренировались искать, блокировать и уничтожать условного противника. "На этапе огневой подготовки военнослужащие провели боевые стрельбы из вооружения самоходных артиллерийских установок САУ 2С1 «Гвоздика», многоцелевых легкобронированных тягачей МТ-ЛБ, зенитных установок ЗУ-23-2 и минометов 2Б-14 «Поднос»", - отмечается в публикации.

В учениях были задействованы около 70 единиц военной техники, а также звено вертолетов Ми-8АМТШ и беспилотные летательные аппараты, уточнили в ЮВО.

"Кавказский узел" писал также, что в 2022 году на юге России решено провести более 3000 военных учений, сообщили 3 января в Южном военном округе. 8 февраля стало известно, что на 15 полигонах в южных регионах России, а также в Абхазии и Южной Осетии начались трехнедельные учения экипажей танков и расчетов ракетных комплексов "Корнет" и "Хризантема-С".

25 января более 6000 военных были подняты по учебной тревоге в южных регионах России, в учениях приняли участие, в том числе экипажи кораблей Каспийской флотилии, ракетных истребителей и бомбардировщиков.

12 января военные также сообщили о масштабных учениях на более чем 20 полигонах в южных регионах России, а также на российских базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. В них приняли участие более 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.