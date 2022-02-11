Осечкин исключил мотив личной мести уроженцев Чечни в подготовке его убийства

11 февраля 2022, 17:26

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Данные о подготовке убийства руководителя Gulagu.net Владимира Осечкина не связаны с обнародованием сведений о насилии над уроженцами Чечни в колониях, указал сам правозащитник. Организовать покушение на Осечкина в Европе не под силу рядовому жителю республики, но угрозу безопасности правозащитника следует воспринимать всерьез, рассказали представители чеченской диаспоры.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля правозащитный проект Gulagu.net сообщил со ссылкой на источники в чеченской диаспоре и в Москве, что представителям чеченской диаспоры во Франции поступил из Москвы заказ на убийство руководителя этого проекта Владимира Осечкина. По данным источника в Москве, подготовка покушения инициирована в двух федеральных силовых структурах, которые "поняли, что Владимир и Gulagu.net не остановятся". Сам Осечкин, находящийся во Франции, также связал подготовку покушения со своей деятельностью. Позднее в тот же день в Telegram-канале Gulagu.net было опубликовано видеообращение Осечкина к депутату Госдумы, советнику главы Чечни Адаму Делимханову, в котором правозащитник озвучил готовность к диалогу, подчеркнув, что "круглосуточно семь дней в неделю" доступен для общения.

В ноябре 2021 года Gulagu.net обнародовал видеодоказательства насилия и пыток жителей Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Публикация вызвала резонанс: в частности, депутаты Госдумы от Дагестана попросили Генпрокуратуру, Минюст, Следственный комитет и ФСИН представить данные о пытках заключенных. Президентский Совет по правам человека провел опрос заключенных, и они подтвердили сведения о массовом насилии, сообщил в декабре 2021 года член СПЧ Андрей Бабушкин. О том, чем известна саратовская областная туберкулезная больница, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

Осечкин принял меры безопасности в связи с информацией о подготовке покушения

Информация о возможном участии выходцев из Чечни в подготовке покушения не несет этнического контекста, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Осечкин. "Здесь нет никакого (национального) вопроса. Наоборот, мы чеченцев защищали, и у них к нам нет никаких вопросов", - сказал он.

По мнению правозащитника, подготовку покушения инициировали представители в том числе спецслужб, решив привлечь криминальные структуры, а обращение к Делимханову сделано потому, что, как считает Осечкин, Делимханов имеет влияние на земляков. "И если есть какие-то вопросы, мы можем созвониться и обсудить, если есть, что обсуждать", - сказал Владимир Осечкин, не сообщив, получил ли обратную связь от Адама Делимханова или его представителей.

Он уточнил, что власти Франции обеспечивают ему безопасность, но не стал вдаваться в подробности. "Подробно рассказывать не буду, работа идет, как и должно быть по закону, в правовом поле, все в курсе, все зарегистрировано, проверки идут. По поводу рекомендаций, тут все делается деликатно, я не первый год под международной защитой, спокойно к этому относимся, в рабочем порядке", - сказал правозащитник.

Угрозу своей безопасности Осечкин связал с расследованиями последних лет о пытках и нарушениях прав человека в российской пенитенциарной системе. "Наши разоблачения и публикации угрожают им международным расследованием. Они хотят ликвидировать источник этой информации", - высказал мнение Владимир Осечкин.

Секретариат Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП) Совета Европы подтвердил получение 200-гигабайтного видеоархива "с конкретными доказательствами системного характера пыток, истязаний и изнасилований, совершенных агентами спецслужб под запись видеорегистраторов", сообщил 7 февраля Gulagu.net. Значительную часть видеоархива составляют записи пыток уроженцев южных регионов России, которых этапировали в саратовскую тюремную больницу ОТБ-1. Также в нем есть видео из учреждений в других регионах, например, из волгоградской колонии. Такой массив данных и фактов передан в Страсбург "впервые за всю историю ЕКПП и современной России", уточнили правозащитники.

В чеченской диаспоре восприняли всерьез угрозу безопасности Осечкина

Информация, распространенная Осечкиным и его коллегами, касается множества людей, и ее обнародование может нанести им персональный репутационный ущерб, считает представитель чеченской диаспоры одной из стран Европы, адвокат Заурбек Садаханов.

"С одной стороны, он вынужден раскрыть информацию касающуюся каких-то личных проблем людей, а с другой стороны, он находится в положении, когда ему стало известно о массовых, серьезных преступлениях. И, обладая этой информацией, не сообщить об этом в компетентные органы будет означать соучастие и укрывательство этих преступлений. Потому он вынужден раскрыть вещи, касающиеся персонально кого-то, возможно это личные, не очень приятные моменты, а с другой стороны, что ему делать? Не заявить об этом он не мог. Любой порядочный гражданин должен был сообщить компетентным органам, если ему стало известно о совершенном или готовящемся преступлении", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Садаханов.

Он выразил сомнение в том, что подготовку покушения на Осечкина могли инициировать те, кто фигурировал в обнародованном расследовании в качестве жертв пыток, или их родственники. "Чтобы организовать убийство в Европе такого известного правозащитника, для этого нужны очень серьезные возможности - и материальные, и связи. Организовать это в Европе очень дорого и непросто. Может ли это себе позволить простой, обычный чеченец? Думаю, нет", - сказал Заурбек Садаханов.

По его мнению, информацию о готовящемся покушении на Осечкина следует воспринимать всерьез. "Не столько Осечкин, как персона [интересен системе], а те факты, которые у него есть на руках. Мы даже не можем представить, кто это может быть, как мы знаем, не только чеченцы орудуют по всему миру. Криминал - это такое дело, где особо не разбираются в этнической принадлежности", - подчеркнул Садаханов.

В информациях с "чеченским следом" часто присутствует излишняя политизация, как в России, так и в Европе, считает он. "Когда оказывается, что замешаны чеченцы, каждый такой случай пытаются использовать в разных целях, в том числе и политических. На мой взгляд, идет активное влияние на то, чтобы как можно больше представителей чеченской диаспоры выдавить из Европы и, в первую очередь, в этом заинтересованы источники из России. Каждый чеченец в статусе беженца - это претензия к российским властям, что там не все хорошо", - сказал представитель диаспоры.

Но "чеченский след" может быть и отвлекающим маневром, так как речь о находящемся в Европе правозащитнике, добавил адвокат. "Если это [исполнители преступления] будут чеченцы - то двух зайцев убьют: и от Осечкина избавятся, и против чеченской диаспоры можно использовать, дав очередной повод выдавить их из Европы", - сказал он.

Мнение о том, что угрозы Осечкину следует воспринимать всерьез, высказал и живущий в Турции чеченский блогер Хасан Халитов. При этом он также исключил вероятность того, что угрозы Осечкину могут исходить от кого-либо из родственников подвергшихся в тюрьме пыткам чеченцев за разглашение этой информации.

"Может, кто-то это считает позором - огласка нарушений прав, сексуального насилия, но это само по себе случилось, позора в огласке нет. Это сексуальное насилие должно быть наказано, с любым человеком могут сделать то же самое", - сказал Хасан Халитов корреспонденту "Кавказского узла".

Информация об угрозе убийства Владимира Осечкина должна восприниматься с большим вниманием ввиду ее серьезности, считают и в чеченской правозащитной ассоциации Vayfond, работающей в Европе. "Мы очень серьезно относимся к угрозам Осечкину, считаем, что он в большой опасности", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» юрист Vayfond Хава.

Угрозы, адресованные оппонентам российских властей, "всегда серьезны", и в ассоциации считают, что угроза связана с правозащитной деятельностью Осечкина. "Даже если бы он не озвучивал нарушения в отношении чеченцев, кадыровцы как и прежде могли бы выполнить эту грязную работу... Мы не исключаем, что именно они могли бы потенциально стоять за подготовкой покушения», - сказала собеседница.

Угрозы, если они исходят от представителей российских властей, "всегда серьезны", а в ассоциации считают, что угроза в адрес Осечкина связана не с озвученными фактами насилия в отношении чеченцев, а с его правозащитной деятельностью, уточнила она.

При этом информация о пытках и сексуальном насилии над уроженцами Чечни в российских колониях во многом остается табуированной, добавила Хава. "К сожалению, у нас остались предрассудки, и именно потому люди не осмеливаются говорить об этом подробно и не могут эффективно противостоять подобному насилию в российских колониях, силовых структурах, где такого рода пытки и насилие применяются. В чеченском менталитете сексуальное насилие - это очень большой позор, и никто это не разглашает", - пояснила представитель Vayfond.

Напомним, 9 ноября Gulagu.net опубликовал видеозаписи сцен в том числе сексуального насилия, которые "были совершены в отношении русских, дагестанцев, чеченцев, грузин, азербайджанцев" в саратовской тюремной больнице. Об этих фактах Владимир Осечкин сообщил в тот же день в своей публикации на сайте Gulagu.net, озаглавленной "В пыточной ОТБ-1 насиловали русских, чеченцев, дагестанцев, грузин и других".

"По заданию кураторов капо (надзиратели из числа заключенных. – Прим. "Кавказского узла") насиловали и пытали русских, чеченцев, дагестанцев, грузин, азербайджанцев и представителей других народов, населяющих РФ. Видео с фактами изнасилований капо передавали на видеорегистраторах руководству", - говорится в публикации.

Осечкин публиковал и другие данные о нарушениях прав уроженцев Чечни в колониях. Так, 6 декабря 2021 года он сообщил, что силовики избили заключенных в одной из колоний Приморья, после чего умер уроженец Чечни Хусейн Адаханов, отбывавший там наказание. В СИЗО и колонии была проведена спецоперация по пресечению экстремистской деятельности, заявило краевое управление ФСИН в ответ на сообщение правозащитников о беспорядках в исправительных учреждениях. При этом информацию о смерти Адаханова после спецоперации силовиков ведомство не прокомментировало.

В январе 2021 года на YouTube-канале Gulagu.net было опубликовано видео, в котором уроженец Чечни Адам Гисаев рассказал, что его около года держали в карцере, а также морили голодом за то, что он выступил против пыток других заключенных в СИЗО Иркутска. 27 октября 2021 года Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать это видео. Рассказ Гисаева о пытках соответствует действительности, такие сообщения поступали и от других заключенных в тюрьмах Иркутской области, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.