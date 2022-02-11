11 февраля 2022, 11:47

Дело главы Ачхой-Мартана дошло до суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший глава администрации Ачхой-Мартана, фиктивно устроивший сотрудника, обвинен в служебном подлоге и мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года глава Ачхой-Мартана был заподозрен в мошенничестве. По версии следствия, он оформил на работу местного жителя и получал вместо него зарплату.

По данным следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый издал фиктивный приказ о приеме на работу сторожем местного жителя. В течение года он получал зарплату фиктивного сотрудника, похитив таким образом свыше 144 тысяч рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Чечне.

Чиновник обвинен в служебном подлоге и мошенничестве (ч. 1 ст. 292, ч. 3 ст. 159 УК России). Уголовное дело направлено в суд, сказано в сообщении, опубликованном 10 февраля на сайте ведомства.

Примечание:

"Чеченский чиновник обвинен в обмане переселенцев из оползневых зон", "Главбух школы в Чечне заподозрен в получении взятки", "Руководитель лесничества в Чечне заподозрен в фиктивном трудоустройстве работника".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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