Жилой дом в азербайджанском селе попал под обстрел

06 февраля 2022, 11:28

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на границе в Тертерском районе, пуля попала в жилой дом в селе Гапанлы, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, Минобороны Азербайджана заявило, что 27 января армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на границе с Товузским районом. Потерь с азербайджанской стороны нет, заявило военное ведомство. Беспорядочная стрельба на границе с Товузским районом велась с азербайджанской стороны, на что армянские военные не отреагировали, сообщило в ответ на это заявление Минобороны Армении.

6 февраля с 00.23 до 02.12 по местному времени (с 23.23 мск 5 февраля по 01.12 мск 6 февраля) с территории, где временно дислоцированы российские миротворцы, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении села Гапанлы Тертерского района, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Отмечается, что азербайджанские военные отреагировали на обстрелы ответным огнем.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

В результате обстрела пуля попала в жилой дом в селе Гапанлы, сообщило сегодня военное ведомство. В результате инцидента пострадавших среди военных и мирных жителей нет, указано в сообщении.

Об инциденте проинформированы командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, сообщило министерство.

После обострения карабахского конфликта осенью 2020 года в регионе периодически происходят вооруженные инциденты, а между Арменией и Азербайджаном обострился пограничный конфликт. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. О пограничном конфликте двух стран рассказывается в справке "Кавказского узла" "На Черном озере: пограничный конфликт Азербайджана и Армении".

Комментариев по поводу этого заявления об обстрелах на сайтах Минобороны Армении и России по состоянию на 11.20 мск сегодня нет.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?", а новости о пограничном конфликте Армении и Азербайджана – на странице "Ереван и Баку делят границы".