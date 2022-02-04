Тревел-блогеры сочли нелогичным отказ Минтуризма Чечни платить за рекламу

04 февраля 2022, 10:22

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Желание блогеров получать деньги за рекламу достопримечательностей объясняется затратами на поездки и изготовление качественного контента, прокомментировали тревел-блогеры отказ Минтуризма Чечни оплачивать отчеты о путешествиях. Запросы на отдельные туры в Чечню поступают, но компании предпочитают предлагать поездки сразу по нескольким республикам Северного Кавказа, рассказали представители турфирм.

Как писал "Кавказский узел", 29 января министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев упрекнул местных блогеров в том, что они не рекламируют достопримечательности республики и не соглашаются на предложения бесплатно посетить их для рекламы в блогах.

"Хватит уже думать только о деньгах, нужно немножко думать о своей родине, народе. Надо помогать [...] Министерству ЧР по туризму продвигать республику на туристском рынке", - сказал Муслим Байтазиев, уточнив, что принцип министерства "не платить ни копейки блогерам" касается как местных, так и российских и мировых блогеров.

Блогеры объяснили затратами ожидания платы за поездки

Топовые блогеры, специализирующиеся на тревел-тематике, обычно организуют свои поездки сами, рассказал "Кавказскому узлу" российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер Илья Варламов.

"Я не езжу по приглашениям. И даже не знаю, кто и как так [по приглашениям] ездит – кто кому сколько платит, не знаю. Лично я езжу самостоятельно", - сказал Варламов корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее власти Чечни "принимали нас радушно", отметил тревел-блогер Муслим Алимирзаев, создатель проекта "Неизвестный Кавказ". "Без всяких оговорок, зная нас как людей, всецело любящих Кавказ. Деньги, как мне известно, не брались, потому как никем не предлагались, если это только не коммерческий проект", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"И от впечатлений и радушного приема мы на таких положительных эмоциях творили контент, который нам нужнее даже, чем регионам, потому что статистика просмотров и увеличение количество подписчиков мотивирует нас не меньше любви к своему краю", - сказал блогер.

Муслим Алимирзаев считает, что министр туризма Чечни выразил своё личное мнение. "Которое, на мой взгляд, не совсем справедливо. Я знаю немало людей, которые и без поддержки региона и Минтуризма активно создают контент о крае и публикуют в соцсетях", - подчеркнул он.

Эффективность "заказных публикаций" очень низка, сказал Алимирзаев, сославшись на собственную практику и наблюдения за период с 2014 по 2021 год. "Хотя, вполне возможно, есть упущения отдела маркетинга, который не по пунктам и деталям обговорили контент и количество публикаций", - уточнил он.

Если я поеду просто так, за "спасибо", то окажусь в минусе, чего, конечно, не хочется

Если у блогеров есть ассистенты и другие члены команды, то они при всем желании не могут поехать бесплатно, поскольку "у них люди на зарплате", пояснил автор YouTube-канала о путешествиях Konde.Travel Франсуа Конде. "Но есть большое количество мелких и средних блогеров (блогеров с небольшой и средней аудиторией. – Прим. "Кавказского узла"), для которых условия, озвученные министром, это прекрасно. Я тоже блогер небольшой и поехал бы с удовольствием - это и расширение кругозора, и поездка на полном пансионе, когда не надо тратить денег", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом блогер уточнил, что не может позволить себе бесплатные поездки. "Мои поездки на Кавказ (хотя в основном я езжу на Южный Кавказ) проходят при наличии спонсора. У меня команда, с которой я работаю - графика, озвучка, цветокоррекция, иногда съемка на месте. И если я поеду просто так, за «спасибо», то окажусь в минусе, чего, конечно, не хочется. Но есть люди, которые ездят с телефоном, и таких людей вполне устраивает, что их возят", - подчеркнул он.

В практике требования денег за рекламу региональных достопримечательностей Франсуа Конде не видит ничего необычного. "Люди тратят деньги на съемки роликов, на продвижение статей в СМИ. Блогер - это, собственно, то же СМИ. Здесь есть две стороны - человек, который предлагает свои услуги, и человек, который на это соглашается или не соглашается", - сказал он.

Эффективность заказных публикаций, по его мнению, часто зависит от того, кто их делает. "Все зависит от харизмы блогера, который предлагает их посмотреть. Неважно, будет ли там отметка, что это платный контент, или нет - ты его посмотришь, поскольку он расскажет интересную историю, сможет посмотреть на достопримечательность под другим углом , найдет офигенную локацию, и его будет интересно посмотреть", - сказал Конде, добавив, что сам при поездках по приглашению предпочитает "более приглушенно" говорить о недостатках страны, но при этом "и не рассыпается в благодарностях каждые пять минут".

Отказываясь платить блогерам, Минтуризма Чечни теряет их аудиторию

Блогер вполне может требовать оплаты за публикацию, однако это зависит от охвата аудитории, считает тревел-блогер и директор по коммуникациям крупной IT-корпорации Наталия Михалева. "Если речь идет о [нескольких] тысячах подписчиках, то брать оплату за пост вряд ли стоит, не тот объем. И едой обойдется. Но если речь идет о десятках, сотнях тысяч подписчиков, то блогер вполне может предъявить прайс. Претензии властей Чечни к многотысячникам необоснованны. Это работа блогера, и она должна оплачиваться", - сказала Наталия Михалева корреспонденту "Кавказского узла".

Заказные материалы эффективны, топовые туристические компании постоянно привлекают блогеров к своей раскрутке, но чаще всего турфирмы не платят блогерам за посты, ограничившись организацией поездки за счет компании, рассказал основатель коммуникационных агентств 2L и Smartcomm, директор коммуникационной группы "Премиком" Александр Лихтман.

"Как канал коммуникации, блогеры – это очень круто… Тур освещен самим блогером, в его стиле, его словами и его текстом, в привычной для его читателя манере. И он привык, что в блоге есть реклама, и отторжения к ней нет", - пояснил Лихтман корреспонденту "Кавказского узла".

Однако если речь идет о государственных структурах, то привлечение блогеров должно быть оплачено, отметил он. "Это [пиар и реклама] - работа Минтуризма. Не заплатив [блогерам], ведомство перекладывает ответственность с себя на них. Одна из функций Минтуризма по привлечению турпотока в регионы – это работа с блогерами, инфлюенсерами, лидерами мнений, агентствами, турагентами, а также с государственными деятелями", - сказал Лихтман.

Блогеры – эффективный способ привлечь туристов, но при этом заказной материал должен быть аргументированным и содержать факты, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский. Материал должен "быть качественным", подчеркнул он.

"Нормальная практика, когда для блогеров организуются поездки, за это они получают контент, размещая у себя в блогах. Их обеспечивают едой, досугом", - сказал Уманский корреспонденту "Кавказского узла", подчеркнув, что заказчик контента не обязан платить блогеру за рекламу – это вопрос договоренности между сторонами.

Лишь часть компаний предлагают отдельные туры в Чечню

Российский туроператор Coral Travel предлагает тур по Кавказу под названием "Красота гор и сила традиций", в который входит и посещение Чечни, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании.

Она уточнила, что туроператор не продает туры только по Чечне, а только вкупе с посещением Дагестана, Северной Осетии и Ингушетии. В Чечне тур предполагает лишь обзорную экскурсию по Грозному с посещением мечети и церквей. "Это тур по Кавказу, включая Чечню… Только по Чечне туры не продаются, такого тура у нас нет. Данный тур не потоковый, он идет по конкретным датам", - рассказала представитель Coral Travel.

По ее словам, цена тура составляет 150 тысяч рублей на трех человек. В эту стоимость входит экскурсия, проживание и питание.

Агентство TEZ-tour также не организует поездки в Чечню. "Запросы были, но туры мы не организовываем", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник агентства.

Не организует поездки в Чечню и ANEX-tour. "Такого направления нет. Организовать тур [по запросу] невозможно. Мы офис прямых продаж. Мы работаем только по тем направлениям, которые имеются, индивидуальные туры не организуем, только пакетные", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница компании.

Турагентство Startour продает как комбинированные туры, включающие посещение Чечни, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии, так и туры только по Чечне. "Если рассматривать только Чечню, то есть тур «Знакомство с Чеченской Республикой». Тур длится пять дней, стоимость на человека - 33 тысячи рублей. В тур входят экскурсии по Грозному, Шали, Аргуну. Включены завтраки, обеды, проживание в центре Грозного в трехзвездочной гостинице, переезды, входные билеты в музеи", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница агентства.

Туроператор "Алеан" предлагает трехдневный тур по Чечне "Чеченская классика". Он предусматривает обзорную экскурсию по Грозному, включающую посещение музея имени Ахмата Кадырова и мечети "Сердце Чечни", осмотр горного озера Кезеной-Ам, села Хой и Аргунского ущелья. Тур включает две ночевки в гостинице, в его стоимость включены билеты и проживание, а питание не включено. Стоимость тура составляет на двоих человек 44,4 тысячи рублей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница туроператора.