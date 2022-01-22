Адвокат заявила о давлении на активиста в волгоградской колонии

22 января 2022, 02:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководство колонии-поселения в Волгоградской области несколько раз необоснованно помещало в штрафной изолятор астраханца Алексея Тюрина, осужденного за призывы к экстремистской деятельности, заявила адвокат в исках в суд. Это подрывает его психическое здоровье и может стать поводом для ужесточения наказания, указала она.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2020 года астраханец Алексей Тюрин был оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительное высказывание в социальной сети в адрес президента России, которое он опубликовал в сентябре 2019 года. Тюрин связал это преследование со своим пикетом против конституционной реформы, который он провел в марте. Областной суд 23 мая 2020 года оставил в силе постановление Ленинского районного суда Астрахани, которым активист Алексей Тюрин был оштрафован за оскорбление Владимира Путина. В июле 2020 года Ленинский районный суд Астрахани приговорил Тюрина к году и шести месяцам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности. 11 ноября 2020 года он прибыл в волгоградскую колонию. Приговор Тюрину необоснован и связан с его гражданской позицией, предположила активистка Елена Гребенюк.

Адвокат Наталья Синявская 21 января подала в Кировский районный суд Волгограда два административных иска к руководству колонии-поселения в Волгоградской области, где отбывает наказание Алексей Тюрин. 17 августа 2021 года руководство колонии вынесло постановление о дисциплинарном взыскании к осужденному: Тюрина решили пометить в штрафной изолятор сроком на 10 суток без вывода на работу, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Основанием для наказания послужил факт нахождения Тюрина без разрешения администрации в школе, где осужденный не работает. [Руководство колонии] посчитало, что своими действиями Тюрин нарушил установленный порядок отбывания наказания", - сказала Наталья Синявская.

По ее словам, согласно правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений «осужденным запрещается находиться без разрешения администрации исправительного учреждения в общежитиях, в которых они не работают, либо на производственных объектах, на территории которых они не работают». Адвокат обратила внимание суда на то, что в данной формулировке указаны только два вида помещений, в которых запрещено находиться без разрешения администрации: общежития либо производственные объекты. Между тем, школа - это учебное заведение и к указанным в правилах категориям, по мнению адвоката, не относится. Она также сочла жестоким помещение в штрафной изолятор за такое деяние, которое «никаким образом не нарушило установленный порядок отбывания наказания».

Адвокат сообщила в иске еще о трех водворениях Тюрина в штрафной изолятор -14 января 2022 года, 4 июня и 17 августа 2021 года. При этом, по словам Синявской, дважды наказание назначалось за надуманные нарушения. «Перед водворением в штрафной изолятор осужденного диагностировали психологи. Рекомендации по результатам аудиовизуальной диагностики Алексея Тюрина выносились на основании каждого из трех постановлений разными психологами. Тем не менее, из текстов справок видно, что его психоэмоциональное состояние постепенно ухудшается», - рассказала она.

Адвокат считает, что постоянные нападки и придирки администрации и руководства исправительного учреждения, "в том числе, частые и необоснованные водворения административного истца в ШИЗО, негативно повлияли на психическое здоровье административного истца".

Несмотря на неоднократные рекомендации психологов, административные ответчики не просто не прислушиваются к советам специалистов, а наоборот, «сознательно игнорируют результаты проведенных диагностик осужденного Тюрина, продолжая применять к нему меры взыскания и водворять в штрафной изолятор, увеличивая сроки нахождения в нем», считает Синявская. Она опасается, что необоснованные наказания "могут привести к необратимым последствиям".

14 января 2022 года Тюрина вновь поместили в штрафной изолятор на трое суток без вывода на работу, при этом поводом для дисциплинарного наказания послужил черствый хлеб, которым Тюрина угостил знакомый ему осужденный, рассказала защитник. «Данный факт был расценен [,..] как «принятие в дар булки ржаного хлеба», что, по мнению административного ответчика, нарушило установленный порядок отбывания наказания», - пояснила адвокат. Она считает, что «принять в дар булку хлеба невозможно».

Адвокат сослалась на статью 572 Гражданского кодекса России, где говорится, что «по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность». Вещью же в гражданско-правовом смысле, являются объекты, «ценность которых человеком осознана и на которые он может оказывать влияние, управлять», пояснила Синявская. «Булка – это продукт питания. Продукты питания могут признаваться объектами имущества исключительно тогда, когда речь идет о совершении крупной сделки (статья 23 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»). Передача же одной булки гражданином другому гражданину является угощением, но никак не крупной сделкой», - считает адвокат.

В своем исковом заявлении Синявская указывает, что ее подзащитный попросил у знакомого осужденного булку черствого хлеба, так как «у него болел желудок», и после угощения он эту булку съел. Адвокат сказала, что черствым хлебом Тюрин пытался самостоятельно избавиться от болей в желудке, так как медицинская помощь ему оказана не была.

В исковом заявлении адвокат указала, что назначенное осужденному Тюрину взыскание «является значительно более жестким, чем произошедший инцидент, никаким образом не нарушивший установленный порядок отбывания наказания».

В исковых заявлениях Синявская призвала суд признать незаконными все постановления о водворении Тюрина в штрафной изолятор, отменить их и обязать ответчика исключить эти постановления из справки о наказаниях и поощрениях в личном деле осужденного.

Синявская рассказала, что общение с руководством колонии по этим инцидентам «оказалось бессмысленным». Сотрудники колонии ссылаются на статью Уголовного кодекса, по которой был осужден Тюрин, и говорят о внимании к нему со стороны спецслужб, сказала она. «Им хочется избавиться от него – перевести его в другую колонию. При этом колонию-поселение заменят на колонию общего режима, а это более строгий режим. Ему сидеть осталось несколько месяцев. 10 мая освобождается. Парень тихий, неконфликтный. А тут и режим строже, и коллектив новый – опять придется адаптироваться», - возмутилась Синявская.

Дело Алексея Тюрина – «это показатель системы работы силовиков», сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница Елена Гребенюк-Стенина. «Если ты попал в их поле зрения однажды... на тебя будут валиться "административки" и "уголовки", как из рога изобилия. [В колониях] по уже давно заведенному сценарию тех, кто скоро выходит на свободу, начинают "прессовать" штрафными изоляторами и другими наказаниями», - отметила она.

Правозащитница назвала ситуацию, сложившуюся в колонии с Тюриным, «обычной практикой» по отношению к заключенному, особенно политическому, чтобы суд после освобождения вынес решение о надзоре на более длительный срок. "Суд решение принимает на основании заявления исправительного учреждения, и работники ФСИН стараются собрать свою "папочку" побольше. Надзор - это та же тюрьма, но на свободном пространстве, без колючей проволоки. Чем больше нарушений, тем больше ограничений можно наложить на человека», - сказала Стенина. Среди этих ограничений, в частности, запрещение пребывания в определенных местах, запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприятиях, запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства.

Игорь Стенин, в защиту которого ранее выступал Тюрин, сказал, что "Алексей очень интересный человек, и если его начали под конец срока отправлять в штрафной изолятор, значит так и не смогли сломать". "Отношение к политическим (заключенным) везде одинаково - (их) боятся... Инакомыслие не приветствуется в России ни на свободе, ни в тюрьме», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Игорь назвал «дело» Тюрина местью ему за то, что тот был свидетелем в суде его делу. Стенин сказал, что эмигрировал в одну из Прибалтийских республик.

16 мая 2016 года суд приговорил Игоря Стенина к двум годам колонии-поселения за репост в соцсети статьи на тему войны на Украине, признав виновным по статье о распространении призывов к экстремизму. Защита заявила, что Стенина осудили за комментарий другого пользователя под его записью. 30 мая 2017 года приговор был отменен, но по жалобе прокуратуры это решение также пересмотрели, и Астраханский облсуд 21 декабря 2017 года оставил приговор в силе, отказавшись также рассматривать кассационную жалобу активиста. Это решение было обжаловано в декабре 2018 года в Верховном суде России, в апреле 2019 года суд отклонил кассационную жалобу.

Юрист Сергей Иващенко, не участвующий в этой спорной ситуации, предложил обратиться Тюрину еще и в прокуратуру. Согласно статье 10 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (N 2202-1) Тюрин или его представитель может подать жалобу на противоправные действия сотрудников колонии в районную прокуратуру, сказал он. В случае наличия коррупционной составляющей в действиях сотрудников колонии он посоветовал обратиться в отдел собственной безопасности УФСИН России по Волгоградской области по телефону доверия. «Все разговоры в этом отделе записываются и контролируются, поэтому заявлению Тюрина обязательно будет дан ход», - пояснил Иващенко.

Юрист подтвердил, что после нескольких водворений Тюрина в штрафной изолятор осужденному могут ужесточить режим. «В данном случае из колонии-поселения его как злостного нарушителя могут отправить в колонию общего режима», - сказал Иващенко, сославшись на п. 4 (б) ст. 78 УИК РФ («Изменение вида исправительного учреждения»).

Комментариями УФСИН по Волгоградской области относительно жалоб адвоката Тюрина в суд на необоснованные дисциплинарные взыскания "Кавказский узел" пока не располагает.