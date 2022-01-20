Призывник из Дагестана арестован за осквернение памятника спецназовцам

20 января 2022, 14:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий из Дагестана помещен под арест по делу об осквернении памятника спецназовцам на Кубани, сообщил сегодня его адвокат Алексей Аванесян. По его словам, следствием до сих пор не назначено ни одной экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", 10 января стало известно, что следователи на основании видео в СМИ и соцсетях, на котором военные надругались над памятником в воинской части на Кубани, возбудили уголовное дело по статье "Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору". Двое подозреваемых призваны из Дагестана и Чечни, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Представители чеченской и дагестанской общин извинились за поведение солдат. Юристы усомнились в обоснованности использования статьи о публичном осквернении, они предположили, что солдаты могут находиться на гауптвахте или в СИЗО.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Readovka 9 января. В кадре солдат отрабатывает силовые приемы на скульптуре, изображающей двух солдат: делает удушающие захваты, пинает, дает пощечину. За кадром слышится смех. На видео попадали еще два солдата в шинелях, которые стоят рядом. По данным канала, на видео запечатлен памятник бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ близ хутора Молькино. Этот памятник посвящен подвигу российского спецназовца Раушана Абдуллина, погибшего 8 августа 2008 года в Южной Осетии, когда в зону конфликта были введены российские войска.

Адвокат Алексей Аванесян сообщил сегодня, что один из военнослужащих помещен под арест. Он добавил, что дело расследуется по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). "Дело расследует военный следственный отдел СК по Краснодарскому гарнизону. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - написал он сегодня на своей странице в Facebook. В комментарии адвокат сослался на публикацию СМИ, чтобы показать, что дело связано с инцидентом с памятником бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ близ хутора Молькино, однако не уточнил, кого из военнослужащих он защищает.

Под арест на 20 суток был помещен призывник из Дагестана, рассказал адвокат. "Я не участвовал при избрании меры пресечения, там участвовал адвокат по назначению. Уже на следующей неделе следователь выйдет с продлением стражи", - привело его слова издание "Кавказ. Реалии"*. Информацию том, арестован ли второй военнослужащий, уроженец Чечни, адвокат не сообщил.

По его словам, до сих пор не было назначено и проведено ни одной экспертизы видеозаписи, которая могла бы установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, говорится в публикации.

Статья о публичном осквернении символов воинской славы России является новой и ее "обкатывают", в том числе применив в случае с военными из Чечни и Дагестана, которые глумились над памятником в воинской части на Кубани, отметил ранее "Кавказскому узлу" юрист Евгений Черноусов.

*процитирован фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.