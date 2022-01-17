Дело об осквернении памятника спецназовцам на Кубани вызвало споры юристов

17 января 2022, 02:36

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Статья о публичном осквернении символов воинской славы России является новой и ее "обкатывают", в том числе применив в случае с военными из Чечни и Дагестана, которые глумились над памятником в воинской части на Кубани, считает Евгений Черноусов. Тяжесть наказания по указанной статье примерно такая же, как и по статье о уничтожении или повреждении воинских захоронений, сложно сказать, почему именно она была применена, отметил Руслан Нагиев.

Как писал "Кавказский узел", 10 января стало известно, что следователи на основании видео в СМИ и соцсетях, на котором военные надругались над памятником в воинской части на Кубани, возбудили уголовное дело по статье "Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору". Двое подозреваемых призваны из Дагестана и Чечни, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Представители чеченской и дагестанской общин извинились за поведение солдат.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Readovka 9 января. В кадре солдат отрабатывает силовые приемы на скульптуре, изображающей двух солдат: делает удушающие захваты, пинает, дает пощечину. За кадром слышится смех. На видео попадали еще два солдата в шинелях, которые стоят рядом. По данным канала, на видео запечатлен памятник бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ близ хутора Молькино. Этот памятник посвящен подвигу российского спецназовца Раушана Абдуллина, погибшего 8 августа 2008 года в Южной Осетии, когда в зону конфликта были введены российские войска.

Сотрудник Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации "Комитет солдатских матерей России" сказал 16 января корреспонденту "Кавказского узла", что поведение солдат, которые отрабатывали приемы на памятнике погибших военным, является "позором". «Если они так себя вели с памятником, очень вероятно, что так они себя вели и в казарме. Поэтому нужно наказывать не только их, но и командир части, допустившего такое», - считает сотрудник организации. При этом он отметил, что ни сами солдаты, ни их родственники к ним не обращались.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" адвокаты высказали различные мнения, почему в отношении военных было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору), а не по статье 243.4. (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

По мнению адвоката Евгения Черноусова, применение части 4 статьи 354.1 - это попытка остановить волну осквернений военных памятников и «обкатать» новую статью. «В последнее время молодежь практически не знает, чем была война, и памятники подвергаются осквернению. Власть решила бороться с этим и приняла особую статью (часть 4 статьи 354.1 УК была введена в апреле 2021 года). Видимо, здесь эту статью планируют «обкатать», тем более что статья 354.1 вообще применяется нечасто», - подчеркнул он.

Адвокат Александр Передрук заявил, что ему сложно понять, почему была применена именно статья 354.1. «Здесь надо видеть обвинительное заключение, что инкриминируется», - отметил он.

Адвокат Руслан Нагиев также заметил, что ему сложно понять причину применения именно статьи 354.1, тем более, что, по его словам, по тяжести наказания они примерно одинаковы.

Юристы высказали различные мнения и по поводу того, где могут сейчас находиться обвиняемые военные.

Эксперты разошлись во мнениях относительно того, где могут сейчас находиться обвиняемые солдаты. Евгений Черноусов считает, что солдаты могут быть как на гауптвахте, так и в СИЗО.

Александр Передрук отметил, что решение об этом принимает суд. Обычно, по его словам, для преступлений небольшой и средней тяжести (к которым относятся деяния, охватываемые и статьей 243.4, и статьей 354.1) выбираются меры пресечения, не связанные с лишением свободы. «Но по-любому они не смогут покинуть часть до вступления приговора в законную силу», - заявил он.

Руслан Нагиев подчеркнул, что меру пресечения выбирает военный суд. «Если есть представление о взятии под стражу, то могут и на гауптвахту посадить», - отметил он.

Сотрудник Краснодарского краевого отделения Комитета солдатских матерей сказал, что, по их данным, солдаты уже находятся в СИЗО.