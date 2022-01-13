Кадр видео с глумлением над памятником в воинской части на Кубани. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=AYHqMO-o4bU

13 января 2022, 00:14

Представители чеченской и дагестанской общин извинились за солдат после осквернения памятника

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащие, глумившиеся над памятником в воинской части на Кубани, не осознавали, что делают, заявил член Совета при губернаторе Краснодарского края по межнациональным отношениям Муслим Магомадов, извинившись за них. Глава Дагестана Сергей Меликов также принес извинения за поступок солдат из Дагестана и Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 10 января стало известно, что следователи на основании видео в СМИ и соцсетях, на котором военные наругались над над памятником в воинской части на Кубани, возбудили уголовное дело по статье "Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору". Двое подозреваемых призваны из Дагестана и Чечни, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Readovka 9 января. В кадре солдат отрабатывает силовые приемы на скульптуре, изображающей двух солдат: делает удушающие захваты, пинает, дает пощечину. За кадром слышится смех. На видео попадали еще два солдата в шинелях, которые стоят рядом. По данным канала, на видео запечатлен памятник бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ близ хутора Молькино.  Этот памятник посвящен подвигу российского спецназовца Раушана Абдуллина, погибшего 8 августа 2008 года в Южной Осетии, когда в зону конфликта были введены российские войска.  

В воинскую часть приехали делегации чеченской и дагестанской диаспор. Они извинились за поведение своих земляков и провели воспитательную беседу с солдатами, сообщил сегодня телеканал "Кубнь 24" на своем сайте.

«В разговоре мы поняли, что они (солдаты) не совсем осознали, что творят, поэтому приносим свои извинения, что так получилось», – сказал член Совета при губернаторе Краснодарского края по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями Муслим Магомадов.

Представитель президента Дагестана по Краснодарскому краю Магомед Нурутдинов заявил, что то, что сделали солдаты – "это большой урон, потеря авторитета родителей". "Мне стыдно. Стыдно, что мои земляки поступили таким образом" – сказал он.

Глава Дагестана Сергей Меликов также осудил поступок военнослужащих и принес извинения. "С огромным сожалением и негодованием восприняли в Дагестане известие о недостойном поведении призывников с Северного Кавказа, в том числе нашего земляка, проходящих срочную службу в одной из воинских частей Южного военного округа", – написал он в телеграмме командующему войсками Южного военного округа, генералу армии Александру Дворникову, текст которой приведен на сайте главы республики.

"Возможно, за этим безнравственным поступком стоит юношеское недопонимание того, чем можно шутить, а чем – категорически нельзя. Но, как бы то ни было, оправдания такому отношению к памяти защитников Отечества нет и быть не может! Приношу вам свои извинения – и как Глава Дагестана, и как человек, и как офицер, давший клятву защищать независимость, безопасность и честь Родины. Жители нашей республики осуждают этот циничный поступок участников видеосъемки. Виновные должны понести заслуженное наказание», – написал Меликов.

При этом глава Дагестан подчеркнул, что этот факт не должен формировать искаженное мнение о кавказской молодежи в целом.

Примечание:

"Осквернение святого источника актуализировало идею о кодексах поведения для кавказской молодежи", "За инцидентом в Калининграде последовали извинения родителей уроженцев Дагестана", "Епархия отказалась освящать крещенские купели в Ростове-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 января 2022, 09:14

13 января 2022, 08:24

  • Пользователи Instagram призвали усилить охрану крепости в Дербенте

    Поджог мусора, сложенного у стены крепости Нарын-Кала в Дербенте, нанес ущерб памятнику, констатировало Дагнаследие. Свалок мусора не должно быть около объекта культурного наследия, а инцидент свидетельствует о недостаточной охране крепости, указали пользователи соцсети.

13 января 2022, 07:25

13 января 2022, 06:54

13 января 2022, 06:32

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи