Представители чеченской и дагестанской общин извинились за солдат после осквернения памятника

13 января 2022, 00:14

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Военнослужащие, глумившиеся над памятником в воинской части на Кубани, не осознавали, что делают, заявил член Совета при губернаторе Краснодарского края по межнациональным отношениям Муслим Магомадов, извинившись за них. Глава Дагестана Сергей Меликов также принес извинения за поступок солдат из Дагестана и Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 10 января стало известно, что следователи на основании видео в СМИ и соцсетях, на котором военные наругались над над памятником в воинской части на Кубани, возбудили уголовное дело по статье "Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору". Двое подозреваемых призваны из Дагестана и Чечни, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Readovka 9 января. В кадре солдат отрабатывает силовые приемы на скульптуре, изображающей двух солдат: делает удушающие захваты, пинает, дает пощечину. За кадром слышится смех. На видео попадали еще два солдата в шинелях, которые стоят рядом. По данным канала, на видео запечатлен памятник бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ близ хутора Молькино. Этот памятник посвящен подвигу российского спецназовца Раушана Абдуллина, погибшего 8 августа 2008 года в Южной Осетии, когда в зону конфликта были введены российские войска.

В воинскую часть приехали делегации чеченской и дагестанской диаспор. Они извинились за поведение своих земляков и провели воспитательную беседу с солдатами, сообщил сегодня телеканал "Кубнь 24" на своем сайте.

«В разговоре мы поняли, что они (солдаты) не совсем осознали, что творят, поэтому приносим свои извинения, что так получилось», – сказал член Совета при губернаторе Краснодарского края по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями Муслим Магомадов.

Представитель президента Дагестана по Краснодарскому краю Магомед Нурутдинов заявил, что то, что сделали солдаты – "это большой урон, потеря авторитета родителей". "Мне стыдно. Стыдно, что мои земляки поступили таким образом" – сказал он.

Глава Дагестана Сергей Меликов также осудил поступок военнослужащих и принес извинения. "С огромным сожалением и негодованием восприняли в Дагестане известие о недостойном поведении призывников с Северного Кавказа, в том числе нашего земляка, проходящих срочную службу в одной из воинских частей Южного военного округа", – написал он в телеграмме командующему войсками Южного военного округа, генералу армии Александру Дворникову, текст которой приведен на сайте главы республики.

"Возможно, за этим безнравственным поступком стоит юношеское недопонимание того, чем можно шутить, а чем – категорически нельзя. Но, как бы то ни было, оправдания такому отношению к памяти защитников Отечества нет и быть не может! Приношу вам свои извинения – и как Глава Дагестана, и как человек, и как офицер, давший клятву защищать независимость, безопасность и честь Родины. Жители нашей республики осуждают этот циничный поступок участников видеосъемки. Виновные должны понести заслуженное наказание», – написал Меликов.

При этом глава Дагестан подчеркнул, что этот факт не должен формировать искаженное мнение о кавказской молодежи в целом.