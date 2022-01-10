Солдаты из Чечни и Дагестана заподозрены в осквернении памятника спецназовцам

10 января 2022, 21:45

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Резонансное видео стало основанием для уголовного дела о надругательстве над памятником в воинской части на Кубани. Двое подозреваемых призваны из Дагестана и Чечни, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

На основании видео в СМИ и соцсетях возбуждено уголовное дело по статье "Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет», совершенное группой лиц по предварительному сговору", сообщило главное военное следственное управление Следственного комитета России.

"Предварительно установлено, что один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим войнам силовые приемы, при этом второй военнослужащий осуществлял видеосъемку происходящего", - говорится в сегодняшней публикации на сайте ведомства.

Ранее пресс-служба Южного военного округа пообещала привлечь этих призывников к административной и дисциплинарной ответственности. "Это единичный случай, который не носит системный характер в вооруженных силах" - процитировали сегодня начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева "Кубанские новости".

По словам Астафьева, к профилактическим беседам с солдатами могут привлечь старейшин Дагестана и Чечни. "Со всеми проведут беседу. Я думаю, привлекут и старейшин из Дагестана и Чечни — откуда там эти военнослужащие были", — процитировала сегодня Астафьева "Медиазона".

Ранее "Кавказский узел" писал о еще одном резонансном инциденте с участием солдат, призванных на Северном Кавказе. В сентябре 2020 года в Калининграде несколько молодых людей сняли видео о том, как они моют обувь в источнике рядом с православным храмом. Позже один из героев ролика извинился. Военные следователи заподозрили двух участников резонансного видео в оскорблении чувств верующих, после чего Миннац отчитался об извинениях уроженцев Дагестана за осквернение источника. Несколько СМИ при появлении видео с мытьем обуви у храма назвал парней из ролика "чеченцами", однако позже было заявлено, что уроженцы Чечни в инциденте не участвовали. Суд назначил уроженцам Дагестана Расулу Сайханову и Джамалдину Магомедову крупные штрафы за оскорбление чувств верующих.

Инцидент с памятником произошел 7 января на территории воинской части в районе Горячего Ключа на Кубани. После резонанса в СМИ и соцсетях срочник, который отрабатывал боевые приемы на памятнике, закрыл доступ к своему аккаунту, а тот, кто снимал его на мобильник, и вовсе удалил свою страницу в Instagram, отмечается в публикации.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Readovka 9 января. В кадре солдат отрабатывает силовые приемы на скульптуре, изображающей двух солдат: делает удушающие захваты, пинает, дает пощечину. За кадром слышится смех. На видео попадали еще два солдата в шинелях, которые стоят рядом. По данным канала, на видео запечатлен памятник бойцам 10-й отдельной бригады спецназа ГРУ близ хутора Молькино.

Памятник в Молькино посвящен подвигу российского спецназовца Раушана Абдуллина, погибшего 8 августа 2008 года в Южной Осетии, когда в зону конфликта были введены российские войска. 1-я бригада спецназа ГРУ первой вступила в бой с грузинской армией. На территорию городка, где дислоцировалась бригада, прорвался грузинский танк. Абдуллин двинулся навстречу и был ранен выстрелом из танка, получил контузию. Несмотря на это, Абдуллину удалось остановить танк выстрелом из гранатомета. Он погиб от потери крови и был посмертно удостоен звания Героя России. Именем Абдуллина названа улица в Тюмении мечеть в его родном поселке Нариманово в Сибири, сообщила 8 августа 2018 года "Тюмень онлайн".

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Подробнее об этом рассказывается в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.