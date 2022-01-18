Вылет и прилет пяти рейсов задержан в аэропорту Краснодара

18 января 2022, 12:21

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Пассажиры задержанных из-за снегопада рейсов в Сочи и Тамбов ожидают вылета в аэропорту Краснодара, также задержано прибытие трех самолетов из Анапы, Москвы и Тамбова.

Как писал "Кавказский узел", краснодарский аэропорт приостанавливал работу 12 января из-за обильного снегопада. Всего были задержаны более 30 авиарейсов, аэропорт вернулся к работе в штатном режиме лишь 13 января.

Аэропорт Краснодара сегодня приостановил работу, сообщила пресс-служба аэропорта. "В связи с усилением ливневого снегопада, налипанием снега, необходимостью расчистки взлётно-посадочной полосы и ухудшением видимости до 500 метров аэропорт Краснодар закрыт до 14:00 мск", - процитировал в 11.53 мск сообщение аэропорта "Интерфакс-Юг".

Согласно сообщению, задержан вылет рейсов авиакомпании "Ютэйр" в Сочи и рейс авиакомпании "Руслайн" в Тамбов. Также задержан прилет в Краснодар двух рейсов, еще три самолета ушли на запасные аэродромы, информирует агентство.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта на 12.20 мск, задержанным числится лишь рейс в Тамбов, а пассажиры рейса компании "Ютэйр" в Сочи проходят регистрацию, но их вылет перенесен с 08.15 мск на 13.20 мск. Также задержан прилет рейсов из Анапы, Тамбова и московского аэропорта "Шереметьево".

Напомним, 10 января аэропорт Краснодара также ограничил прием самолетов в связи со снегопадом и необходимостью расчистки аэродрома от снега. Более 20 авиарейсов тогда были задержаны, еще пять отменены.

Задержки авиарейсов в Краснодаре происходили и 31 декабря 2021 года. Тогда пресс-служба аэропорта объяснила их густым туманом.