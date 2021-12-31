Вылет двух авиарейсов задержан в Краснодаре из-за тумана

31 декабря 2021, 11:48

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Пассажиры задержанных из-за тумана рейсов в Анталью и Стамбул ожидают вылета в аэропорту Краснодара, также задержано прибытие самолета из Махачкалы.

Сегодня утром в Краснодаре из-за густого тумана были задержаны вылеты восьми авиарейсов и прибытие рейсов из Дубаи и Архангельска. Эти два самолета приземлились на запасном аэродроме в Минеральных Водах, сообщила пресс-служба краснодарского аэропорта "Пашковский".

По данным пресс-службы аэропорта, с пассажирами задержанных на вылет рейсов "работают представители авиакомпаний", пишет "Юга.ру".

По состоянию на 11.40 мск, согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта, задерживается вылет рейсов в Анталью и Стамбул. Пассажиры еще шести рейсов, вылеты которых задерживались, проходят либо закончили регистрацию. Задержан также прилет одного рейса, Махачкала – Краснодар.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре облачно, слабый дождь, температура воздуха +4 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 1 января ожидается облачность без осадков, температура воздуха понизится до +1 градуса, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.