13 января 2022, 22:17

Аэропорт Краснодара отчитался об отправке задержанных рейсов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Все задержанные сегодня в аэропорту Краснодара из-за снегопада рейсы отправлены в пункты назначения, сообщила пресс-служба аэропорта.

Как писал "Кавказский узел", вечером 12 января авиакомпании начали отменять рейсы из Краснодара из-за приостановки работы аэропорта на фоне обильного снегопада. На утро 13 января, по данным онлайн-табло на сайте аэропорта Краснодара, были задержаны пять авиарейсов.

Последний из задержанных самолетов вылетел из Краснодара, вернулись самолеты с запасных аэродромов, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Краснодара ТАСС.

"В 19:52 мск последний из задержанных самолетов улетел из Краснодара в Душанбе [...] В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме ", - говорится в сообщении. 

Пресс-служба отметила, что аэропорт сегодня работал с удвоенной нагрузкой, так как к стандартному расписанию добавились задержанные рейсы. На время закрытия аэропорты пассажиров обеспечили водой и горячем питанием, говорится в сообщении.

Всего из-за неблагоприятных погодных условий на вылет из аэропорта Краснодара были задержаны более 30 авиарейсов, сообщил "Итерфакс". Отправка самолетов после возобновления работы аэропорта осложнялась ледяным дождем, из-за которого происходило обледенение судов, их обработка увеличила времени задержки рейсов, говорится в сообщении.

На 22.00 мск сегодня, по данным онлайн-табло на сайте аэропорта Краснодара, задержанных рейсов на вылет и прилет нет.

Примечание:

"Краснодарский аэропорт возобновил работу", "Вылет и прием 18 авиарейсов задержан в аэропорту Краснодара", Пассажиры трех рейсов задержались в ростовском аэропорту из-за тумана".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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