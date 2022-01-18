ЕСПЧ отказался пересматривать дело об убийстве Натальи Эстемировой

18 января 2022, 01:14

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Решение по делу об убийстве чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой признано Европейским судом по правам человека окончательным, коллегия Большой палаты отклонила просьбу о передаче на пересмотр.

Как сообщал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека, признав отсутствие эффективного расследования убийства Натальи Эстемировой, присудил 31 августа 2021 года ее сестре компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро. Правозащитники выразили сожаление, что ЕСПЧ не признал Россию ответственной за гибель Эстемировой. Решение суда вызвало разочарование участников прошедшего 31 августа круглого стола.

Сотрудница грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал"* Наталья Эстемирова была похищена 15 июля 2009 года, вывезена в Ингушетию и убита. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, сказано в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы можно узнать в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

Коллегия Большой палаты Европейского суда по правам человека отказалась направлять дело об убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой на пересмотр. Информация об этом опубликована в пресс-релизе суда 17 января.

В документе суда указано, что по пяти делами судебные решения в настоящее время являются окончательными, в том числе по делу "Эстемирова против России". "В соответствии со статьей 44 параграм 2 (с) Европейской конвенции по правам человека решение Палаты становится окончательным, когда коллегия Большой палаты отклоняет просьбу о передаче в соответствии со статьей 43", - говорится в примечании к пресс-релизу.

С просьбой о пересмотре решения суда в Большой палате обратилась сестра правозащитницы Светлана Эстемирова, пишет "Интерфакс".

Новости, связанные с убийствами Натальи Эстемировой и ее подруги, журналистки Анны Политковской, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Политковская и Эстемирова".