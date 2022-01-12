Суд утвердил приговор ростовскому Свидетелю Иеговы* Байбаку

12 января 2022, 03:36

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Кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решение по делу Свидетеля Иеговы* Семена Байбака из Ростова-на-Дону, приговоренного к трем с половиной годам по делу об участии в экстремистской организации и ее финансировании.

Как писал "Кавказский узел", Семен Байбак был задержан в июне 2019 года. 21 декабря 2020 года суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно, признав участником экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ), финансировавшим ее деятельность (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). Байбак вины не признал, заявив, что подвергся преследованию за реализацию конституционного права на вероисповедание, и решил обжаловать приговор. В марте 2021 года апелляционная инстанция в Ростове-на-Дону отказалась оправдать верующего.

Семен Байбак - один из 16 Свидетелей Иеговы* в Ростовской области, против которых были заведены уголовные дела на основании судебного решения по иску Минюста о ликвидации всех структурных подразделений "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России*". Ростовская область лидирует среди регионов юга России по числу уголовно преследуемых верующих, следует из справки "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Коллегия из трех судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре 11 января рассмотрела жалобу Семена Байбака. Заседание проходило по видеосвязи с Ленинским районным судом Ростова-на-Дону, поддержать его пришли двое соверующих, передал корреспондент "Кавказского узла".

В своей жалобе Семен Байбак попросил прекратить его уголовное преследование и признать за ним право на реабилитацию. Он заявил, что следствие и суд не установили наличие у него какого-либо мотива и умысла на совершение вменяемых ему действий. "Я мирный человек", - добавил Байбак.

Он особо отметил обстоятельства допроса свидетеля обвинения Давуда Авада Аллаха Абдель Маллека Юссефа. "Это единственный свидетель, который опознал мой голос на видеозаписях богослужений. Фактически это единственные показания, которые доказывают, что я вообще где-либо находился. Его показания, данные в суде, очень сильно расходятся с теми показаниями, которые представил следователь в материалах дела. Видеозаписи длятся порядка 40 часов, но, как выяснилось, два допроса длились по полтора часа. Возникает вопрос: как он (следователь) смог за три часа просмотреть 40 часов видео? Ответила на этот вопрос переводчица: она прямо сказала, что следователь включал видеозаписи на нужном моменте, чтобы свидетель мог опознать мой голос", - рассказал Байбак.

Давуд Авад Аллах Абдель Маллек Юссеф 2 сентября 2020 года подтвердил суду, что Семен Байбак несколько лет назад был преподавателем китайского языка в его школе, и они общались "два-три раза". Свидетель охарактеризовал Семена Байбака как "нормального человека", не призывавшего к свержению власти. Директор школы сообщил, что следователь предъявлял ему диски с видео и речью человека. Он сказал, что на одном из видео узнал Байбака, а в отношении одного из аудио сказал, что "голос похожий", однако не может утверждать, что это голос подсудимого, поскольку мало с ним общался, и "в день слышит 30-50 человек".

"Это подобно тому, как привести человека на опознание, показать пальцем на одного из людей и сказать: "Вот на этого человека тебе нужно указать", - сказал верующий.

Байбак подчеркнул, что записанные силовиками на видео богослужения "являются стандартной практикой для верующих людей и для Свидетелей Иеговы*, в частности". Он также указал на то, что ранее проходил альтернативную гражданскую службу вместо военной, что "подтверждает мирность его убеждений".

Адвокат Байбака Роман Какасьев также попросил отменить приговор. "Одного лишь участия в богослужениях недостаточно для квалификации действий как преступных. Его действия должны быть противоправными, то есть такими, за которые организация была ликвидирована", - сказал он.

Защитник процитировал постановление и подчеркнул, что в материалах дела отсутствуют указания на какие-либо экстремистские высказывания Байбака, а "идеология конфессии Свидетелей Иеговы* и право исповедовать данную религию в нашей стране не запрещены".

Сотрудница Генпрокуратуры РФ заявила, что "вопреки доводам жалоб выводы суда о виновности [Байбака] были основаны на исследованных доказательствах - показаниях свидетелей, протоколах следственных действий, заключениях экспертиз". "Нарушений требований закона при проведении предварительного расследования не замечено, судебное разбирательство проведено полно и всесторонне, квалификация действий осужденного правильна, а наказание назначено справедливое", - высказалась прокурор. Она попросила оставить приговор без изменения.

Коллегия судей решила оставить приговор Байбаку без изменения, а его кассационную жалобу без удовлетворения.

Семен Байбак заявил, что обжалует это решение.

"Кавказский узел" также писал, что 24 ноября Четвертый кассационный суд отказал в удовлетворении жалобы на приговор Свидетелю Иеговы* из Ростова-на-Дону Руслану Алыеву, а 15 декабря оставил без изменения решение по делу Свидетеля Иеговы* Галины Парковой. Ранее Алыева и Паркову приговорили к условным срокам по статье об участии в экстремистской организации.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.