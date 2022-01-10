Пользователи соцсети осудили девушек за откровенные фото на Домбае

10 января 2022, 17:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Появляться на курортах Карачаево-Черкесии в полуобнаженном виде недопустимо, это противоречит местным традициям, заявили пользователи Instagram, раскритиковавшие девушек за фото в купальниках на курорте Домбай. Блюстители морали игнорируют более важные проблемы республики, возразили их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2021 года видео с откровенным танцем на фоне гор и традиционной родовой каменной башни вызвало спор об ограничениях для туристов в Северной Осетии. Пользователи Instagram предложили вручать туристам буклеты с рассказом о местных обычаях и запретах, а в случае нарушений добиваться публичных извинений. Тем же летом волонтеры подготовили такую памятку, где говорится, что в Северной Осетии неприемлемо употребление крепкого алкоголя, не следует проявлять свои чувства на публике и курить. В буклете прописан дресс-код для посещения горных святилищ.

Минтуризма Чечни еще в 2019 году выпустило памятку с дресс-кодом для туристов. Туроператоры тогда скептически восприняли эту идею, но в июле 2021 года такая памятка появилась и в Дагестане. Ее составители указали критикам, что уважение местных обычаев прописано в федеральном законодательстве. На фоне роста турпотока в Дагестан все чаще стали появляться ролики, в которых местные жители предъявляют претензии гостям Дагестана из-за неподобающей одежды.

Пользователи Instagram массово жалуются на аккаунт dombayyy за опубликованный там фото с курорта "Домбай", говорится в публикации закрытого паблика sovest.09 "Карачаево-Черкесия в лицах", перепощенной 7 января в группе "ЧП Карачаево-Черкесии". Публикация сопровождается скриншотом со страницы dombayyy, где было размещено фото лыжницы в папахе. Тело девушки на скриншоте намеренно замазано, поскольку она частично обнажена.

В публикации выражается недовольство тем, что туристы, приезжающие на Кавказ, "не учитывают местный менталитет". Ее авторы просят администрацию Домбая и общественные организации "принять соответсвующие меры". "Почему наши дети и старшие должны это все видеть?! Почему наши общественные национальные организации не проводят разъяснительные беседы с администрацией отелей, чтобы те в начальном этапе объясняли нормы поведения и нахождения на наших курортах?!" - говорится в публикации.

Администратор паблика "ЧП Карачаево-Черкесии" обратился к читателям с вопросом: "Как считаете допустимо, ли такое у нас в республике и как с этим бороться, не выходя за рамки закона и человечности?" Однако комментаторы назвали проблему надуманной. "<Наркоманы> по всей республике - не проблема, девушка сфоткалась в купальнике - проблема!" - сыронизировала yulya_mmm. Ее комментарий собрал 224 "лайка". "Проблема с врачами - 217 комментариев за три дня. Девушка в купальнике - 270 за 40 минут. Ну и приоритет", - удивился пользователь go_get_it_31. "Других проблем в КЧР, конечно, нет. Прям никто никогда не видел девушек в купальнике", - отметила tani_belova.

Другие авторы комментариев назвали критику таких фотографий некорректной. "Главное показуха морали, все остальное не важно", - написала trix_tipp. "Самое смешное - это когда в интернете все кричат о менталитете Кавказа, а в жизни сами по хуже туристов вытворяют, просто никто не палится", - отметил korkmazov.official.

К 17.50 мск 10 января эта публикация собрала 2836 "лайка" и 1947 комментариев. У страницы "ЧП Карачаево-Черкесии" 225 тысяч подписчиков.

В Instagram-паблике dombayyy, созданном администраторами сайта по бронированию отелей на Домбае, уже нет обсуждаемого в "ЧП Карачаево-Черкесии" фото. Однако 2 января было размещено фото девушки в теплых спортиных штанах и обуви, но в топе, открывающем обнаженные руки, лопатки, поясницу. На фото видны татуировки, покрывающие тело девушки.

Часть пользователей соцсети заявили, что отписываются от паблика. "Отписываюсь от вашей голожопой страницы, берегите честь и совесть, хотя у вас этого не осталось", - написал 7 января 666_milli. "Там не так жарко было, а так отписка", - заявил и mk_avto_one. "Несчастные люди, насколько нужно быть неинтересными, чтобы остался последний шанс - раздеваться", - высказался kvadro_dombay. Его комментарий оказался наиболее популярным, он собрал 16 "лайков". "Жаль, что без наколок уже никак в наше время, это уже перебор", - написал alexsandr_antisemit, собравший 15 "лайков".

Всего к 17.50 мск 10 января эта публикация собрала 1747 "лайков" и 22 комментария. У страницы 114 тысяч подписчиков.