Суд в Чечне отказался освободить Магамадова и Исаева

08 января 2022, 01:24

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Верховный суд Чечни оставил Салеха Магамадова и Исмаила Исаева под стражей до 26 марта. Из аудиопротокола суда первой инстанции, прослушанного на заседании, был вырезан момент процессуального нарушения, которое обжаловали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 12 октября 2021 года в Ачхой-Мартановском суде состоялось предварительное слушание уголовного дела братьев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Адвокаты подали ходатайство о передаче дела на рассмотрение в суд другого региона, потому что не надеются на объективное рассмотрение дела в Чечне. 16 октября стало известно. что следователи отказались расследовать жалобы братьев на пытки, посчитав их уловкой для ухода от уголовной ответственности. На заседании суда 29 декабря 2021 года свидетели признались, что подписали уже готовые показания.

Братья Магамадов и Исаев обвинены в пособничестве боевику из группы Аслана Бютукаева. По версии следствия, они передали ему хлеб, сок, чай и шоколад. В начале февраля 20-летнего Магамадова и его брата, на тот момент несовершеннолетнего, силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Суд в отсутствие адвокатов и родителей юношей постановил заключить их под стражу. В марте 2021 года братья пожаловались в Следком на избиения и пытки после задержаний как в 2020, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами они сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания.

Верховный суд Чечни 6 января рассмотрел апелляцию на продление меры пресечения Салеху Магамадову и Исмаилу Исаеву. Обвиняемые присутствовали на заседании на заседании по видеосвязи, сообщила "Кавказскому узла" Кризисная группы "СК SOS".

В жалобе на решение Ачхой-Мартановского суда от 17 декабря 2021 года, который продлил меру пресечения братьям до 26 марта 2022 года, адвокат указал, что суд первой инстанции нарушил процедуру проведения заседания, не соблюдал условленный порядок проведения слушания, говорится в пресс-релизе организации, направленном 7 января "Кавказскому узлу".

"На заседании был прослушан аудиопротокол суда первой инстанции, в котором был вырезан момент процессуального нарушения, на который и жаловались адвокаты", - указали правозащитники.

В отредактированной версии аудиозаписи, которую предоставили Верховный суд Чечни, был вырезан момент рассмотрения судом первой инстанции ходатайства прокурора о продлении меры пресечения, но именно в этот момент и происходило процессуальное нарушение, на него и была подана жалоба, говорится в пресс-релизе.

"Несмотря на это, Верховный суд Чечни постановил оставить под стражей в СИЗО-1 Грозного Магамадова и Исаева до 26 марта, однако жалобу адвоката удовлетворил и направил ходатайство о нарушениях на пересмотр в суд первой инстанции", - говорится в пресс-релизе.

21 декабря 2021 года стало известно, что Салех Магамадов и Исмаил Исаев объявили голодовку из-за отказа Ачхой-Мартановского райсуда передать их дело в другой регион. Адвокаты ранее просили передать дело на рассмотрение в суд другого региона, поскольку не надеются на объективное рассмотрение его в Чечне. 24 декабря сотрудники Кризисной группы "СК SOS" сообщили, что состояние здоровья Магамадова и Исаева ухудшилось. Сотрудники медчасти следственного изолятора ни разу за время голодовки не посещали уроженцев Чечни, сообщил 30 декабря представитель организации.

Напомним, братья Магамадов и Исаев были модераторами чата в Telegram-группе "Осал нах 95" ("Пустые люди"). После задержания в феврале 2021 года им предъявлено обвинение в помощи боевику. Это обвинение нелепо, поскольку Магамадов и Исаев - члены ЛГБТ-сообщества и атеисты, а из версии следствия следует, что на их поддержку согласился сторонник радикального течения в исламе, указала обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

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