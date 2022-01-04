04 января 2022, 23:40

Четыре человека погибли в ДТП с молоковозом в Ростовской области

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Водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли в результате автоаварии с участием "Камаза" в Ростовской области, сообщили в МВД.

По данным ведомства, легковой автомобиль и грузовик столкнулись сегодня на 5-м км автодороги М4 "Дон" в Миллеровском районе.

Водитель автомобиля Lada Kalina, по предварительным данным, не справился с управлением, машину занесло, и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Камазом". На месте от полученных травм погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля, пишет со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области ТАСС.

В региональной прокуратуре уточнили, что легковой автомобиль столкнулся с молоковозом. Ведомство организовало проверку обстоятельств ДТП.

"Кавказский узел" ранее писал, что 26 декабря 2021 года три человека погибли, шесть были доставлены в больницу после столкновения грузовика с микроавтобусом в Миллеровском районе Ростовской области.

Примечание:

"11 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области", "Двое подростков стали жертвами ДТП в Ростовской области", "Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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