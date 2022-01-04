Четыре человека погибли в ДТП с молоковозом в Ростовской области

04 января 2022, 23:40

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Водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли в результате автоаварии с участием "Камаза" в Ростовской области, сообщили в МВД.

По данным ведомства, легковой автомобиль и грузовик столкнулись сегодня на 5-м км автодороги М4 "Дон" в Миллеровском районе.

Водитель автомобиля Lada Kalina, по предварительным данным, не справился с управлением, машину занесло, и она выехала на встречную полосу, где столкнулась с "Камазом". На месте от полученных травм погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля, пишет со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Ростовской области ТАСС.

В региональной прокуратуре уточнили, что легковой автомобиль столкнулся с молоковозом. Ведомство организовало проверку обстоятельств ДТП.

"Кавказский узел" ранее писал, что 26 декабря 2021 года три человека погибли, шесть были доставлены в больницу после столкновения грузовика с микроавтобусом в Миллеровском районе Ростовской области.