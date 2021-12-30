Свидетель подтвердил версию об избиении Руслана Тотрова за журналистскую деятельность

30 декабря 2021, 04:12

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Замминистра обороны Южной Осетии, который обвиняется в избиении Руслана Тотрова, перед тем как напасть на журналиста, высказал недовольство его критическими публикациями, сообщил в суде свидетель Батраз Мисиков. Показания свидетеля подтверждают версию обвинения о воспрепятствовании деятельности журналиста, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно, что началось расследование нападения на журналиста издания "ОсНова" Руслана Тотрова. Житель Владикавказа избил Тотрова за публикацию критических статей, предположили следователи. Ему было предъявлено обвинение в воспрепятствовании журналистской деятельности. В мае следователи передали в суд дело о нападении на Тотрова.

21 января Руслан Тотров был избит на своем рабочем месте во Владикавказе, ему сломали два зуба и разбили губу. По словам журналиста, нападавшие заявили, что недовольны его критическими публикациями о президенте Южной Осетии. Он утверждал, что один из нападавших - сотрудник Минобороны Южной Осетии, "человек из ближайшего окружения президента Бибилова", а второй - житель Владикавказа.

В Ленинском суде Владикавказа 29 декабря начался процесс по делу о нападении на Руслана Тотрова. Несмотря на действующие в судах Северной Осетии ограничения для посетителей из-за коронавируса, журналистам разрешили присутствовать на заседании, передал корреспондент "Кавказского узла".

Руслан Тотров пришел в суд со адвокатом Андреем Сабининым и в сопровождении двух сотрудников полиции, которые осуществляют его госзащиту после нападения. Обвиняемый замминистра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов также приехал на судебное заседание со своим адвокатом.

Перед заседанием Тотров пообщался с журналистами. Он высоко оценил работу следственных органов. «Следственные органы и прокуратура отлично отработали. Они показали свою принципиальную позицию. Сейчас для нас важно, чтобы эту позицию точно также продемонстрировал суд. Это прецедентное и очень важное дело для всего нашего сообщества, потому что непозволительно никому [...] приезжать и пытаться ограничивать угрозами, насилием деятельность журналиста», - сказал журналист.

Обвиняемый Кабисов находится на свободе, рассказал Тотров. Следствие не смогло установить причастность к нападению второго подозреваемого, жителя Владикавказа, сказал журналист.

На Северном Кавказе правоприменительной практики по части 3 статьи 144 УК РФ, то есть о воспрепятствовании деятельности журналиста с применением насилия, фактически нет, в России бывает по пять-шесть таких дел в год и то, в основном, по первой части статьи рассказал Тотров.

Журналист также добавил, что живет за границей и специально прилетел в Северную Осетию по настоятельной просьбе судьи для участия в заседании, чтобы процесс не затягивался. По словам Тотрова, ни обвиняемый, ни его представители с ним не связывались.

Он считает, что в деле о нападении на него недооценена роль властей Южной Осетии. По словам Тотрова, поводом для агрессии в его адрес стали серии публикаций о ситуации в Южной Осетии - о политическом и гуманистическом кризисе, который развернулся в республике после того, как был убит житель Цхинвала Инал Джабиев.

Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. По делу о смерти Джабиева обвинены семь силовиков, а замглавы МВД Андрей Цховребов отстранен от должности. Пользователи Instagram еще до завершения расследования этого дела сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники милиции, а их руководство уйдет от ответственности. 28 августа, в годовщину смерти Джабиева, активисты в Южной Осетии раскритиковали власти, упрекнув их в том, что виновные в его смерти все еще не наказаны. В сентябре суд вернул прокуратуре дело о смерти Джабиева. Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

«Нападавшие не скрывали, что произошедшее стало прямым следствием серии материалов, публикаций о том, что происходило в Южной Осетии, начиная с августа 2020 года, когда [силовики] зверски замучили жителя Южной Осетии Инала Джабиева. Я писал о том, что вся вертикаль южноосетинской власти [...] была в этом задействована», - сказал журналист.

Тотров сказал, что намерен и дальше писать о том, что происходит Южной Осетии.

Свидетель подтвердил версию следствия об избиении Тотрова

На заседании стало известно о том, что Тотров направил в суд просьбу отменить применяемые в отношении него меры государственной защиты в связи с выездом за пределы России. «Полагаю, что эти меры можно снять», - сказал он.

Адвокат Андрей Сабинин поддержал своего подзащитного.

Защитник обвиняемого Кабисова выступил против этого. «Если суд снимет госзащиту, то, не дай Бог, с этим потерпевшим что-нибудь случится на пределами России. Все это будут вменять Кабисову. Я против», - сказал он. Обвиняемый поддержал позицию своего адвоката.

Прокурор посчитал, что ходатайство Тотрова можно удовлетворить. Суд удовлетворил ходатайство журналиста.

После этого гособвинитель озвучил позицию по данному делу. Следственные органы считают, что поводом нападения на Тотрова стали его публикации о президенте и правоохранительных органах Южной Осетии, сказал он.

«В период с августа по декабрь 2020 года журналистом Тотровым на информационном сайте «ОсНова» в авторской программе «Площадь Свободы» размещены подготовленные им видеоматериалы, содержащие критическую оценку деятельности президента и руководства правоохранительных органов республики Южная Осетия в связи с необъективным расследованием уголовного дела, возбужденного по факту смерти Джабиева, имевшего место на территории Южной Осетии 28 августа 2020 года», - сказал гособвинитель.

Следствие пришло к выводу, что у Кабисова после просмотра данных видеоматериалов сложилась негативная оценка деятельности журналиста, он счел, что Тотров необъективно и недостаточно осветил в СМИ деятельность руководства республики Южной Осетии и ее президента, в частности, отметил прокурор.

По версии следствия, 21 января 2021 года Кабисов вместе со своим знакомым, не осведомленным об истинных намерениях обвиняемого, выяснили местонахождение Тотрова, прибыли в офис, где журналист находился вместе со своими друзьями Мисиковым и Джуссоевым. Джуссоев в это время находился в отдельной изолированной комнате и слушал музыку через наушники, сказал гособвинитель.

Кабисов и его знакомый прибыли туда, преследуя цель принудить Тотрова отказаться от дальнейшего распространения от негативных сведений в отношении президента и руководства правоохранительных органов Южной Осетии, указал прокурор. Обвиняемый высказал свое недовольство Тотрову его публикациями, использовав нецензурную брань. На это Тотров ответил, что он является журналистом, осуществляющим свою деятельность на профессиональной основе. Также Кабисов высказал Тотрову угрозы применения физического насилия в случае дальнейшего поиска, получения, производства или распространения в СМИ сведений о деятельности президента и руководства правоохранительных органов Южной Осетии, сказал гособвинитель. Следствие считает, что Кабисов нанес Тотрову удар кулаком по лицу. Обвиняемый свою вину не признал и пока отказался от дачи показаний, сказал прокурор. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование деятельности журналиста с применением насилия), отметил он.

На заседании был допрошен сам Руслан Тотров, а также Батраз Мисиков, который проходит в деле как свидетель.

По словам Батраза Мисикова, Кабисова и его знакомого интересовали публикации о президенте Южной Осетии, они были недовольным и выражали его, используя ненормативную лексику. Мисиков сказал, что обвиняемый и его знакомый угрожали физическим насилием Тотрову, требуя прекратить публикации. Свидетель подтвердил, что именно Кабисов ударил Тотрова, а его знакомый насилия к журналисту не применял.

На следующем заседании суд планирует продолжить допрос свидетелей, дата заседания пока не назначена.

Адвокат счел верной квалификацию дела о нападении на журналиста

Обвиняемый отрицает воспрепятствование законной деятельности журналиста и не признает вину, сказал после заседания корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Андрей Сабинин.

Свидетель вспомнил о том, что Тотров сказал о том, что он журналист до того, как получил удар, то есть Кабисов об этом знал, отметил адвокат. «Он приехал из Южной Осетии выяснять отношения [...] не просто с Тотровым, а с Тотровым, который пишет и публикует видение социальной, общественно-политической жизни Южной Осетии. Он приехал к журналисту, приехал угрожать журналисту. Для меня состав очевиден», - сказал Сабинин.

По его мнению, квалификация данного преступления органами предварительного следствия является верной.

Комментариями Кабисова или его представителей относительно заседания суда "Кавказский узел" пока не располагает. Обвиняемый и его адвокат отказались от общения с журналистами, а после заседания уехали на автомобиле.