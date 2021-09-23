Суд вернул прокуратуре дело о смерти Инала Джабиева

23 сентября 2021, 12:13

Горсуд Цхинвала потребовал от прокуратуры дополнить информацию в деле о смерти Инала Джабиева.

Как сообщал "Кавказский узел", Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. По делу о смерти Джабиева обвинены семь силовиков, а замглавы МВД Андрей Цховребов отстранен от должности. Пользователи Instagram еще до завершения расследования этого дела сочли, что в числе обвиняемых окажутся рядовые сотрудники милиции, а их руководство уйдет от ответственности. 28 августа, в годовщину смерти Джабиева, активисты в Южной Осетии раскритиковали власти, упрекнув их в том, что виновные в смерти Джабиева все еще не наказаны.

Городской суд Цхинвала 22 сентября вернул прокуратуре дело о смерти Инала Джабиева в связи с выявленными нарушениями, сообщила пресс-служба суда. "По итогам предварительного судебного заседания судом принято решение о возвращении уголовного дела прокурору. Решение мотивировано тем, что в материалах дела выявлены нарушения, которые не могут быть устранены в ходе рассмотрения дела, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения", – привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

Следствие не привело в обвинительном заключении должностные инструкции подсудимых, которым вменяется превышение полномочий, информировал сегодня "Sputnik Осетия" со ссылкой на пресс-службу Горсуда Цхинвала.

Напомним, что после смерти Инала Джабиева в Южной Осетии прошли массовые протесты, в регионе возник политический кризис. 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль бойкотировали работу парламента. Из-за этого в Южной Осетии не могли принять бюджет, правительство работало без подтверждения полномочий, а работа парламента оказалась полностью парализованной. Вместе с тем родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали на площади в Цхинвале круглосуточную акцию протеста, которая проходила с 4 декабря 2020 года по 26 февраля. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".