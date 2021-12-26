26 декабря 2021, 17:41

Прокуратура отреагировала на видео о загрязнении реки во Владикавказе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Начата проверка публикации в соцсети о сбросе канализационных стоков в Терек в Промышленном районе Владикавказа, отчиталась прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", видео, на котором, как утверждается, показан сброс канализационных стоков в Терек в районе Водной станции во Владикавказе, было размещено 25 декабря в Instagram-паблике "ЧП / Владикавказ". Такое загрязнение реки наблюдается регулярно, указали в комментариях горожане, призвав мэрию обратить внимание на проблему.

Прокуратура Промышленного района Владикавказа начала проверку публикации в соцсетях о сбросах канализационных стоков в реку Терек в районе старой Водной станции, сообщила сегодня прокуратура Северной Осетии.

"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении, размещенном в 14.20 мск на сайте ведомства.

Администрация местного самоуправления Владикавказа, к которой обращались пользователи соцсети, по состоянию на 17.40 мск не прокомментировала на своем сайте и в Instagram-аккаунте информацию о загрязнении Терека.

Примечание:

"Росприроднадзор начал поиски виновника загрязнения Терека в Беслане", "Волгоградские полицейские сочли загрязнение Волги уголовным преступлением", "Росприроднадзор подтвердил загрязнение Ардона тяжелыми металлами".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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