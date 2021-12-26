Владикавказцы призвали мэрию отреагировать на видео о загрязнении Терека

26 декабря 2021, 12:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Во Владикавказе регулярно наблюдается сброс канализационных стоков в Терек, указали горожане в комментариях к видео о загрязнении реки, призвав чиновников обратить внимание на проблему.

Видео, на котором, как утверждается, показан сброс канализационных стоков в Терек, размещено 25 декабря в Instagram-паблике "ЧП / Владикавказ", насчитывающем 414 тысяч подписчиков.

"Жительница Владикавказа стала свидетельницей сброса канализационных вод прямо в Терек. Это район Водной станции, на Китайской. Продолжается это несколько дней и сопровождается сильным запахом", - говорится в описании к ролику.

На кадрах шестисекундного видео виден обильный пар, поднимающийся от речного потока на противоположном берегу. "Ага, прекрасно", - с недовольством в голосе говорит за кадром женщина.

К 12.10 мск 26 декабря публикация набрала 87,6 тысячи просмотров, под ней размещено 118 комментариев. Авторы многих из них, позиционирующие себя как жители Владикавказа, сообщили, что также наблюдали сброс канализационных стоков в Терек.

"100 лет так было", - написал, в частности, madrid_nailartist. "Ещё такой же [сброс] есть на сухом русле между Кировским мостом и спорткомплексом. Вытекает прямо в Терек", - указал geor300win.

"И не только там запах. Гробят наш прекрасный Терек, и никто это не замечает", - посетовала klimovazalina. "Через мост невозможно проехать от запаха", - пожаловалась gobozova2829.

"По набережной от танка и до Кировского моста такой запах сильный канализации, что и сомнения не возникают про сбросы", - написал lilu__shop. "Вы просто не представляете, как это воняет аж до Автобусного переулка", - поделилась fillllka.

"Только сейчас это увидели? Сколько лет сбросы делают, дышать нечем с раннего утра", - написала valeria_ang8. "Там уже давно такое творится", - подтвердила blinovaelenaal. "По набережной гулять невозможно из-за этой вони, пусть те, кто складывает деньги в карман, под домом у себя стоки такие сделают и наслаждаются этим амбре. В свинарник реку превратили", - возмутилась elle0682.

Пользователь t.eloeva пометила хештэгом администрацию Владикавказа, чтобы привлечь внимание к своем комментарию. "Обратите внимание, иначе река стала сливом нечистот для домов на берегах Терека", - написала она.

Пользователь thelight__ofhope аналогичным образом обратился к инфоцентру Следственного комитета. "Информационный центр СК России, обратите внимание!" – призвал он.

"Амс (администрация местного самоуправления Владикавказа. – Прим. "Кавказского узла") куда смотрит?" – возмутился пользователь tt.gg_01. "Уже не один раз показывают такую ситуацию! И что? Ничего не меняется!" – поделился мнением even858.

АМС Владикавказа и инфоцентр СКР по состоянию на 12.10 мск не приняли участия в обсуждении и не прокомментировали на своих страницах в Instagram обращения пользователей.