Уроженец Дагестана осужден за участие в ИГ*

20 декабря 2021, 19:53

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам колонии строгого режима Абдуллу Гасанова, признав его участником незаконного вооруженного формирования, входившего в состав "Исламского государства"*.

30-летний уроженец села Берикей в Дербентском районе Дагестана Абдулла Гасанов обвинялся в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России) и участии в незаконном вооруженном формировании (часть 2 статьи 208 УК России). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до двадцати лет и до пятнадцати лет лишения свободы соответственно.

По версии следствия, Гасанов в декабре 2014 года через Турцию прибыл на подконтрольную ИГИЛ* территорию в Сирии и вступил в незаконное вооруженное формирование, являющееся структурным подразделением ИГИЛ*. В январе 2015 года Гасанов временно убыл в Россию, откуда в июне того же года выехал на территорию Турции с целью вернуться в Сирию, но в августе 2015 года был депортирован из Турции. В мае 2016 года через третьи страны Гасанов вновь прибыл на территорию Сирии, где продолжил участие в террористической организации. В июне 2016 года Гасанов убыл на отдых в Египет, откуда 18 января 2021 года был депортирован в Россию и 21 января 2021 года был задержан.

"Подсудимый Гасанов в ходе судебного заседания вину в содеянном признал. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, с ограничением свободы на срок один год", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Уголовное дело Гасанова поступило в суд 9 августа, процесс занял восемь заседаний. Комментариями Абдуллы Гасанова и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 8 декабря военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима жителя Махачкалы Гаджи Гаджиева, также признав его участником "Исламского государства"* и незаконного вооруженного формирования.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" доступна справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация, признанная террористической и запрещенная в России судом.