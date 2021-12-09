Саакашвили отказался прийти в суд из-за ухудшения самочувствия

09 декабря 2021, 06:33

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Бывший президент Грузии Михиал Саакашвили отказался участвовать в запланированном на сегодня заседании суда, сославшись на плохое самочувствие.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 29 ноября был впервые после ареста доставлен на заседание Тбилисского горсуда. Сторонники политика периодически проводят акции в его поддержку. 8 декабря Саакашвили отказался от медицинской помощи в тюремной больнице, пожаловавшись на необоснованные дисциплинарные взыскания.

Михаил Саакашвили написал о том, что не сможет присутствовать на очередном заседании суда на своей странице в Facebook. "Я не смогу прийти завтра на судебное заседание по состоянию здоровья. Единственная причина, по которой я определенно хотел приехать, заключалась в том, чтобы ободрить и поддержать людей, которые месяцами страдали из-за меня", – отметил политик в соцсети поздно вечером 8 декабря.

К 06.35 мск 9 декабря эта запись на его странице в Facebook, на которую подписаны около 1,3 млн пользователей, набрала 876 отметок в реакцией пользователей и 166 комментариев. Большая часть их авторов высказала политику слова поддержки.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Сразу после ареста политик проводил 50-дневную голодовку, которую прекратил, добившись перевода из тюрьмы и тюремной больницы в военный госпиталь, сообщается в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили в Грузии обвинениях рассказывается в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".