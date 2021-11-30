Источники сообщили о задержании врио главы Минпромэнерго Карачаево-Черкесии

30 ноября 2021, 14:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Врио главы Минпромэнерго Карачаево-Черкесии Хизир Борануков задержан сегодня за нарушение подписки о невыезде. Суд ранее запретил ему покидать Ставрополь в связи с расследованием дела о хищении газа, главным обвиняемым по которому является Рауль Арашуков, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", ранее сотрудники "Газпром межрегионгаз Ставрополь" задерживались в связи с расследованием дела о крупном хищении газа, где главным обвиняемым проходит советник главы "Газпром межрегионгаза" Рауль Арашуков, отец бывшего сенатора Рауфа Арашукова. 30 июня стало известно, что под домашний арест взят глава компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергей Бондаренко.

Врио министра промышленности Карачаево-Черкесии Хизир Борануков задержан сегодня в Ставрополе, сообщил источник в правоохранительных органах. "Врио министра был задержан в городе Ставрополе в порядке 91 УПК РФ", – привел сегодня его слова ТАСС.

Задержание связанно с делом Арашуковых. Ранее Борануков работал в АО "Газпром газораспределение Ставрополь", сообщил другой информированный источник. "Его задержали сотрудники Главного следственного управления СКР по СКФО на двое суток за нарушение меры пресечения в виде подписки о невыезде, которая была назначена Боранукову в связи с его деятельностью на другом месте работы в Ставропольском крае", – привел сегодня "Интерфакс" его слова.

Исполняющим обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесской Республики 35-летний Борануков был назначен в октябре. В должности он пробыл меньше месяца, отметило агентство.

Борануков участник уголовного дела о махинациях с поддельными отчётами, ущерб от которых компании "Газпром газораспределение Ставрополь" составил более 4 млн рублей, суд запретил ему покидать пределы Ставрополья. Но в октябре Борануков был назначен главой Минпрома Карачаево-Черкесии и ездил на работу в Черкесск на служебной машине, нарушая тем самым подписку о невыезде. В итоге он был задержан, пишет сегодня "Кавказ Пост". К 14.00 мск 30 ноября на сайтах МВД по Карачаево-Черкесии и Ставропольскому краю, а также на сайтах следственных управлений СКР по обоим регионам нет информации о задержании Хизира Боранукова.

Следователи считают Рауля и Рауфа Арашуковых причастными к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также к хищениям газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме них, обвинения были предъявлены еще 18 лицам. По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

На "Кавказском узле" размещены биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании опубликованы на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".