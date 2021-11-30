Следствие отказалось возбуждать дело о пытках Хайдаева

30 ноября 2021, 06:29

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Следственный комитет по Иркутской области не обнаружил состава преступления в действиях сотрудников СИЗО, в котором, как утверждает уроженец Чечни Хумайд Хайдаев, его пытали после бунта в ангарской исправительной колонии.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля 2020 года комитет "Гражданское содействие"* сообщил, что уроженец Чечни Хумайд Хайдаев подвергся жестоким пыткам после бунта заключенных в колонии в Ангарске. Адвокаты Хайдаева потребовали от руководителей Генпрокуратуры и Следкома проверить информацию о пытках.

По данным УФСИН по Иркутской области, вечером 9 апреля группа осужденных напала на сотрудника колонии, а на следующий день в колонии был совершен поджог, оказались разрушены и сожжены тепличное хозяйство, производственные цеха, училище и школа.

Следственный комитет по Иркутской области отказал в возбуждении уголовного дела о пытках в СИЗО Хумайда Хайдаева, обвиняемого по делу о бунте в ангарской исправительной колонии, сообщает 29 ноября "Комитет против пыток".

По мнению следствия, в действиях сотрудников СИЗО не было состава преступления по статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение служебных полномочий).

По словам Хайдаева, его поселили в камеру к заключенным-"активистам", которые по указанию сотрудников изолятора пытали его. Следователь счел, что эти действия не связаны с администрацией пенитенциарного учреждения и должны рассматриваться как "истязание", поэтому материалы дела в отношении упомянутых заключенных были переданы в полицию.

Юрист "Комитета против пыток" Владимир Смирнов сообщил, что решение об отказе в возбуждении дела планируется обжаловать, но сначала нужно ознакомиться с материалами проверки. "Следователи не всегда в постановлении об отказе пишут все, что они делают", - сказал юрист.

Смирнов считает, что серьезного расследования по поводу пыток Хайдаева "проводить никто не намерен". "Другие пострадавшие при аналогичных обстоятельствах становятся потерпевшими. Хумайд Хайдаев - персона нон-грата. Связано это, по моему мнению, с тем, что он - один из основных обвиняемых по так называемому бунту", - отметил он.

Отметим, что Хайдаев был осужден Верховным судом Чечни в 2008 году. На момент беспорядков ему оставалось сидеть не более четырех месяцев, обратил ранее внимание комитет "Гражданское содействие". Хайдаев был признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, говорится в решении Верховного суда России от 9 декабря 2008 года, опубликованном на сайте "Судебные и нормативные акты РФ". Суд утвердил вынесенный в Чечне приговор, хотя, как указано в решении, Хайдаев не признал себя виновным и заявил, что дал признательные показания после пыток и угроз родным со стороны силовиков.