Главреду "Открытой газеты" не удалось вернуть изъятый тираж

28 ноября 2021, 20:49

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Силовики при изъятии тиражей "Открытой газеты" не оформляли документов, редакция не может добиться возвращения тиражей, рассказала автор издания Елена Суслова. Информация о задержании главреда издания Людмилы Леонтьевой не подтвердилась. В отделе полиции, куда отвезли свежий номер газеты, вернуть газеты отказались, сообщила сама Леонтьева.

Как писал "Кавказский узел", 27 ноября на въезде в Ставрополь полицейские остановили машину, в которой 75-летняя Людмила Леонтьева везла тираж номера "Открытой газеты", и изъяли тираж. По ее словам, этот выпуск был посвящен давлению силовиков на газету, а на первой полосе был заголовок "Коррупция на Ставрополье усилена людьми, которые носят погоны и торгуют должностными полномочиями". Сама Леонтьева, как сообщил со ссылкой на собственного корреспондента Фонда защиты гласности* Ольгу Васильеву "ОВД-Инфо"**, была задержана. Это стало расплатой за свободу слова, предположили некоторые пользователи соцсетей, назвав действия силовиков чрезмерными.

"Открытая газета" заняла одну из сторон в борьбе двух группировок за племколхоз "Россия", пояснила ранее "Кавказскому узлу" зампредседателя Союза журналистов Ставропольского края Марина Корнеева. "Газета, уже не выходившая на бумаге, вновь начала печататься на деньги тех, кто захотел захватить власть в племколхозе, и активно использовала "язык вражды" по отношению к власти и правоохранительным органам. До 80% материалов в каждом номере было посвящено этой теме", - сказала она. Данные о том, что "Открытая газета" заняла одну из сторон в конфликте вокруг племколхоза в станице Григорополисской, подтвердил знакомый с ситуацией источник в местной журналистской среде.

Задержания главного редактора ставропольской «Открытой газеты» Людмилы Леонтьевой 27 ноября не было, полицейских интересовали не журналисты, а тираж, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" автор газеты Елена Суслова, ранее занимавшая там должность заместителя главного редактора.

"Арестовали тираж. Газета печатается в Ростове-на-Дону и привозят оттуда. Водитель, который вез газету, обычно звонит и сообщает, где его встретить. Позвонил и в этот раз. Но телефоны, видимо, прослушивались. И когда Людмила Леонтьева приехала туда, там уже была полиция. Полицейские кричали ей и другим членам редакции: "Вы нам не нужны. Нам нужен водитель, везущий тираж", - рассказала Суслова.

По ее словам это стало уже четверым изъятием тиража газеты за последний месяц. "По одному тиражу лежит в ОМВД по Красногвардейском району, Новоалександровскому району, Ленинскому району города Ставрополь и теперь вот в Шпаковском районе", - отметила Суслова.

Ранее сообщалось, что силовики 30 и 31 октября дважды конфисковали тираж ставропольской "Открытой газеты" и 31 октября задержали ее учредителя Владислава Леонтьева, который вез газету. 1 ноября суд Владислава Леонтьева, который препятствовал изъятию тиража газеты, к 15 суткам административного ареста. Полиция объяснила изъятие тиража издания информацией о печатной продукции "деструктивного характера". Ставропольский краевой суд 3 ноября уменьшил на четыре дня срок содержания под стражей Владислава Леонтьева. Конфискация тиража и арест учредителя ставропольской "Открытой газеты" связаны с тем, что издание вовлечено в ситуацию с рейдерским захватом одного из колхозов, но давление силовиков на СМИ в любом случае неприемлемо, указали тогда местные журналисты.

При этом, по словам Сусловой, все изъятия тиражей проводились без предоставления хоть каких-то документов. "Ни протокола, ничего. Как мне рассказала Людмила Леонтьева, 26 ноября ей пришел ответ из ГУВД Ставропольского края по поводу предыдущих изъятий тиражей — а без документов оно, по ее словам, фактически является кражей. Ответ был примерно следующим: "Поскольку ни в одном из ОМВД заявлений о краже тиража не зарегистрировано, ваши слова не соответствуют действительности", - подчеркнула она.

Что касается содержания последнего изъятого тиража, он был посвящен давлению на газету со стороны правоохранительных органов. "Одна из этих статей, моя, уже опубликована на сайте "Открытой газеты". Другие, видимо, тоже там появятся" - рассказала Елена Суслова.

Машину, которая доставляла газеты, на въезде в Ставрополь остановила спецрота ГИБДД. Инспекторы потребовали от водителя ждать оперативную группу, приводят "Кавказ.Реалии"** слова Людмилы Леонтьевой.

"Мы успели приехать на место чуть раньше полицейских. (...) Нам не предъявили никаких документов, вообще никак не объяснили изъятие тиража. Кто-то в СМИ написал, что нас задержали, увезли в отдел. Нет. Весь смысл в том, что они не хотели оставлять никаких процессуальных следов, чтобы мы не могли их обжаловать", – рассказала Леонтьева.

На задержание [тиража] газеты приехали 15 человек, из них большая часть была в штатском, отметила главред. "Задерживала машину спецрота из пяти ГИБДД-шников на машинах. Водитель говорил, что ехал в третьем ряду, они выскочили поперек дороги и остановили", — процитировала ее "Медиазона"**.

По словам Леонтьевой, полицейские отказались слушать ее, когда она назвала себя владелицей тиража, и обратились к водителю: "Мы спрашиваем у вас, иначе мы и вашу машину возьмем и вас арестуем". После этого выпуски загрузили в газель и увезли в ОМВД "Шпаковский", отметила она. Леонтьева рассказала, что в отделе полиции вернуть газеты отказались: "Поскольку вы никто, вы не процессуальные лица, то отвечать вам не будем", - говорится в публикации.

Комментарии в Главном управлении МВД по Ставропольскому краю относительно заявлений Леонтьевой корреспонденту "Кавказского узла" сегодня получить не удалось, в ведомстве не отвечали на телефонные звонки.

"Открытая газета" издается с 2002 года, ее редакция находится в Ставрополе. Главный редактор издания – Людмила Леонтьева, следует из информации на сайте газеты. Газета позиционируется как независимое печатное издание, публикующее материалы на различные острые темы, касающиеся жизни Ставропольского края. В частности, в 2007 году газета подвергла критике принципы распределения должностей в краевой думе и саму структуру краевого парламента. В 2009 году Людмила Леонтьева была членом Экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае и Общественно-консультативного совета при краевом управлении Федеральной антимонопольной службы, говорится в публикации на сайте управления ФАС. На сайте "Открытой газеты" последняя статья Людмилы Леонтьевой датирована 2 ноября и посвящена административному делу об оспаривании правовых актов ставропольских чиновников.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** издание внесено Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.

