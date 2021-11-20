Телефон с QR-кодом. Фото: Roman Grachev https://unsplash.com/

20 ноября 2021, 17:38

Контроль за наличием QR-кодов усилен в Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

100 мобильных отрядов будут контролировать соблюдение антиковидных мер в Сочи, в том числе наличие QR-кодов у посетителей предприятий и организаций.

Как сообщал "Кавказский узел", с 22 ноября вход в торгово-развлекательные комплексы и заведения общепита в Краснодарском крае будет разрешен только с QR-кодом или справкой о медотводе.

Обязательное требование QR-кодов нарушает права людей, указали пользователи Instagram, призвав главу Краснодарского края отменить эту систему.

Наличие QR-кодов у жителей и гостей Сочи будут проверять, в том числе мобильные отряды самоконтроля, в которые входят сотрудники полиции, казачества, администрации, сообщил сегодня мэр города Алексей Копайгородский.

"Будет сформировано 100 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам, в том числе и по сельским округам. К работе они должны приступить с 22 ноября по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта", - цитирует мэра "Интерфакс".

Постановление об усилении антиковидных мероприятий подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, отметили в пресс-службе администрации Сочи.

"С 1 декабря QR-коды будут обязательными для входа в административные здания всех органов власти региона. До 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных центров и мест общественного питания, как и прежде, возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе", - рассказали в пресс-службе.

По данным мэрии, перечень объектов, где действуют QR-коды, дополнили предприятия сферы бытовых услуг и объектов розничной торговли, фитнес-центры, спортзалы и бассейны. Такие же ограничения действуют для проведения деловых, конгрессно-выставочных мероприятий. Для входа в аптеки и магазины с товарами первой необходимости QR-коды не потребуются. Запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется.

На сегодня в Краснодарском крае выявлено 90 834 случая заражения коронавирусом, в том числе 997 - за минувшие сутки. С начала пандемии 62 901 заболевший выздоровел, 8390 - скончались, сообщается на странице оперативного штаба региона в Instagram.

"Продолжают стационарное лечение с подозрением на ковид 5631 человек, из них у 3079 диагноз лабораторно подтвержден. На ИВЛ в тяжелом состоянии 113 человек, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО 8 пациентов", - говорится в сообщении.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Три краснодарских театра отменили спектакли из-за ситуации с COVID-19", "Кафе и рестораны Кубани оштрафованы на более 1,7 млн рублей за нарушения ограничений", "Жители Сочи День народного единства отметили сбором подписей против QR-кодов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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