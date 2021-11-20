Аэропорт Махачкалы. Фото: Элиза Алиева http://www.riadagestan.ru/

20 ноября 2021, 13:22

Аэропорт Махачкалы объявил об открытии рейсов в Волгоград

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В конце ноября из Махачкалы в Волгоград откроются регулярные авиарейсы, которые будут выполняться дважды в неделю, сообщила пресс-служба аэропорта.

Прямые регулярные авиарейсы из Волгограда в Махачкалу откроются 30 ноября.

"30 ноября аэропорт Махачкалы примет первый прямой регулярный рейс из Волгограда. Билеты уже в продаже. Вылеты запланированы по вторникам и четвергам на самолетах Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров", – привел сегодня ТАСС слова  пресс-секретаря махачкалинского аэропорта Сапуры Магомедовой.

Полет в одну сторону составит час и 15 минут, уточнила Магомедова. "Расписание вылетов из аэропорта Махачкалы по вторникам в 22.35 [мск] с прибытием в Волгоград в 23.50 [мск]; по четвергам в 20.10 [мск] с прибытием в Волгоград в 21.25 [мск]", рассказала пресс-секретарь.

"Кавказский узел" также писал, что 15 июля аэропорт Махачкалы объявил о возобновлении авиарейсов в Стамбул.

Примечание:

"Utair открыла авиасообщение между Махачкалой и Сочи", "Открыта продажа билетов на авиарейсы между Махачкалой и Минводами", "Баку предложил возвращаться своим гражданам из России транзитом через Турцию".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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