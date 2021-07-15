Аэропорт Махачкалы. Фото Шамиль Магомедов https://ru.wikipedia.org/wiki/Уйташ_(аэропорт)#/media/Файл:Makhacklala_airport1.jpg

15 июля 2021, 13:36

Аэропорт Махачкалы объявил о возобновлении авиарейсов в Стамбул

Авиакомпания Utair c 18 июля возобновит авиасообщение между Махачкалой и Стамбулом, прерванное в апреле из-за коронавируса, сообщила пресс-служба махачкалинского аэропорта.

В пресс-службе аэропорта Махачкалы уточнили, что билеты на первый рейс авиакомпании Utair в Стамбул, который запланирован на 18 июля, уже в продаже.

Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 737-800 вместимостью 186 пассажиров, пояснила пресс-секретарь аэропорта Махачкалы Сапура Магомедова. "Мы рекомендуем пассажирам заранее изучить актуальную информацию о действующих санитарно-эпидемиологических правилах в стране пребывания", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Рейсы в Стамбул из Махачкалы прекратились с 22 апреля в связи с решением оперштаба по профилактике коронавируса. Из Дагестана сейчас также за пределы России выполняются полеты в Дубай, уточнила она.

Стоимость билета на рейс из Махачкалы в Стамбул начинается от 8375 рублей. Вылет из аэропорта Махачкалы будет осуществляться в 14.10 мск, с прибытием в Стамбул – в 16.45 мск. Обратный рейс из Стамбула – в 17.50 мск того же дня, с прибытием в аэропорт Махачкалы в 20.20 мск. Рейсы из Махачкалы в июле будут осуществляться по воскресеньям, а с августа – по вторникам, четвергам и субботам, следует из информации, опубликованной на сайте авиакомпании Utair.

Примечание:

"Utair открыла авиасообщение между Махачкалой и Сочи", "Открыта продажа билетов на авиарейсы между Махачкалой и Минводами", "Баку предложил возвращаться своим гражданам из России транзитом через Турцию".

Автор: Тимур Исаев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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