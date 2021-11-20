ЛЭП. Фото Нины Туманвой для "Кавказского узла"

20 ноября 2021, 07:57

Жители Гудаутского района лишились электроснабжения из-за аварии на ЛЭП

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пять подстанций остаются без электроснабжения в Гудаутском районе Абхазии из-за обрыва высоковольтной линии электропередачи "Багмаран", сообщили энергетики.

По данным "Черноморэнерго", подача света в Гудаутский район была прекращена 19 ноября из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи "Багмаран".

"Ремонт ВЛ "Багмаран" в данное время невозможен, работы приостановлены до утра. В обесточенные районы электроэнергия будет подаваться по аварийной схеме с ограничениями", – сообщило "Черноморэнерго" вечером 19 ноября на своей странице в Facebook.

В другом сообщении предприятие уточнило, что произошёл обрыв высоковольтной линии "Багмаран". "Без подачи электроэнергии остались ПС Гудаута-110, ПС Гудаута-тяга, ПС Мцара, ПС Дурипш и ПС Новый Афон", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 24 февраля жители Сухума пожаловались, что из-за частых отключений энергоснабжения они лишаются обогрева и возможности приготовить пищу.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Гудауте слабый дождь при температуре воздуха +10 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 21 ноября также ожидается слабый дождь, температура воздуха останется прежней, скорость ветра возрастет до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и  Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Электроснабжение в Абхазии восстановлено", "Электроснабжение в Абхазии восстановлено после перетока из России", "Энергетики отчитались о восстановительных работах на подстанции в Абхазии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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