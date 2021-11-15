Салим Халитов отпущен из отдела полиции

15 ноября 2021, 18:42

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Полицейские потребовали объяснений у активиста Салима Халитова, задержанного во время одиночного пикета у здания полиции в Махачкале, но после прибытия юриста отпустили его из полиции без предъявления претензий.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня сорвали одиночные пикеты коллег журналиста Абдулмумина Гаджиева в его поддержку и доставили в отдел полиции по Советскому району Махачкалы заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова. К зданию райотдела пришли правозащитники и журналисты. Активист Салим Халитов у здания полиции развернул плакат в поддержку Гаджиева, силовики завели его внутрь отделения, а Магомедова отпустили.

Салим Халитов провел в здании отдела полиции около 40 минут, о чем рассказал он сам корреспонденту "Кавказского узла" после выхода из полиции. "Все это время меня просили написать объяснительную. Я отказывался, объясняя, что имею права ничего не говорить. Выпустить меня они согласились только после того, как приехал юрист Марат Исмаилов", - отметил он.

У полиции не было оснований для задержания Халитова, пояснил юрист. "Халитов ссылался на положение Конституции России о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого. Оснований держать его в отделе не было. Мы стали требовать, чтобы Халитова освободили, если не составляется протокол. Они заполнили бланк объяснительной, куда просто вписали его паспортные данные, и мы вышли", - рассказал Марат Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, подобные задержания происходят, чтобы подавить гражданскую активность людей, которые готовы выходить на пикеты. "В МВД Дагестана сложилась практика, что людей доставляют в райотдел под предлогом дачи неких объяснений. Хотя это не является достаточным основанием. Объяснительные берутся в рамках проверки по зарегистрированному материалу. В данном случае никакого материала не было и быть не могло. Потому что одиночный пикет - это правомерное действие, доставлять в отдел пикетчика оснований нет", - заявил Исмаилов.

После выборов в парламенты России и Дагестана, Халитов провел несколько акций протеста, в частности, с требованием вернуться к всенародным выборам главы республики. В ходе одиночного пикета 13 октября на него напали силовики и постарались спровоцировать активиста. 14 октября Халитов был задержан, а 15 октября - получил 10 суток административного ареста по статье о неповиновении сотруднику полиции. В СИЗО Халитов отказался от пищи и воды, требуя встречи с главой МВД республики и муфтием, но прекратил ее на пятый день из-за ухудшения состояния.

"Кавказский узел" также писал, что журналист Магомед Магомедов был отпущен из полиции после трехчасовых расспросов о пикетах в поддержку Гаджиева.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, отметили участники онлайн-дискуссии, проведенной на "Кавказском узле" в июне 2019 года. Подробнее о деле Гаджиева рассказывается в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".