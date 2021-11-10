Таймураз Ахохов избран мэром Нальчика на второй срок

10 ноября 2021, 22:20

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Депутаты единогласно поддержали кандидатуру действующего мэра Нальчика Таймураза Ахохова, повторно претендовавшего на пост главы администрации Нальчика. Пользователи соцсети раскритиковали его назначение, указав на нерешенные проблемы города.

Как писал "Кавказский узел", Таймураз Ахохов был назначен исполняющим обязанности мэра Нальчика 2 апреля 2018 года. При этом Ахохов был освобожден от должности первого зампредседателя правительства Кабардино-Балкарии. В июне 2018 года Ахохов был утвержден в должности мэра Нальчика. На пост главы администрации Нальчика претендовали семь кандидатов. Один из его соперников, Муса Чемазоков, заявил о намерении обжаловать итоги выборов в суде.

Рокировка Ахохова с Алакаевым (предшественник Ахохова, который впоследствии стал исполняющим обязанности зампредседателя правительства и министра образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии) указала на нехватку надежных кадров, заявили тогда опрошенные "Кавказским узлом" политологи и активисты. Претендовать на ответственные посты в республике могут только люди, приближенные к главе региона, пояснил социолог Денис Соколов.

Выборы главы города состоялись сегодня на пятой сессии Совета местного самоуправления, сообщила мэрия Нальчика на своей странице nalchiknews в Instagram.

К участию в конкурсе на замещение должности главы администрации Нальчика было допущено пять кандидатов, депутаты единогласно поддержали Таймураза Ахохова, говорится в сообщении. Ахохов избран главой Нальчика на второй срок, указала мэрия.

По данным на 21.40 мск сегодня под сообщением о выборах мэра в сообществе nalchiknews, насчитывающем 131 тысячу подписчиков, пользователи оставили 64 комментария. Большинство поздравили Ахохов с переизбранием и выразили надежду, что он решит проблемы города.

"Самый лучший мэр. Поздравляю, успехов вам в нелёгкой работе", - написала svet.a6195.

"Поздравляю, уважаемый. Очень много работы сделано и делается по благоустройству города. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в вашей работе, удачи и процветания", - поддержал его gentelman_udachi_.

"Поздравляю. Ждём реализацию всех заявленных проектов. Особенно ждём велодорожки, надеемся, что с вами Нальчик станет велостолицей", - написал artur111118.

"Поздравим, когда уже решит проблему с повсеместным мусором и бродячими собаками, из пастей которых не раз вырывали маленьких детей", - заметила lana_tha07.

В мае 2019 года в Нальчике стартовал пилотный проект по отлову, стерилизации и вакцинации бродячих собак. По данным зоозащитников, в Кабардино-Балкарии от 10 до 15 тысяч бездомных животных, при этом в Нальчике их почти четыре тысячи. В январе 2020 года кадры нападения бродячих собак на женщину в парке Нальчика вызвали бурное обсуждение пользователей соцсети Instagram. Многие из них заявили о том, что стаи бездомных животных свободно перемещаются по городу и нападают на людей, в том числе на детей, а также упрекнули власти в отсутствии реакции. В апреле горожане пожаловались, что безнадзорные собаки сбиваются в стаи и создают угрозу прохожим, а власти не реагируют на жалобы. Активисты призвали мэрию ускорить строительство приюта для бездомных животных в Нальчике.

Некоторых пользователей заинтересовало, почему не были назван другие претенденты на этот пост. "А кто они, эти пять кандидатов?" - задался вопросом sofachka988.

Пользователи сообщества patriot_nalchik в Instagram, начитывающего 215 тысяч подписчиков, высказали переизбранному Ахохову претензии за строительную политику в городе. Они оставили под сообщением о его назначении к 21.50 мск 42 комментария.

"Хаотичная застройка города муравейниками продолжится, значит!" - заметил akhmetovtemirkan.

Жители Нальчика неоднократно жаловались на хаотичную застройку в городе. Так, 8 ноября активисты направили в Генпрокуратуру России обращение, в котором попросили проверить правомерность передачи рощи голубых елей в курортной зоне Нальчика в частные руки под строительство домов.

В феврале 2020 года они выступили против строительства 14-этажного многоквартирного дома со встроенным фитнес-центром на проспекте Кулиева, так как опасались, что новый дом создаст проблемы для подъезда машин экстренных служб, увеличит нагрузку на коммуникации, а также уплотнит и без того тесную застройку территории. Он подали иск в суда, однако в апреле 2021 года Нальчикский горсуд в очередной раз отказался удовлетворить требование жителей прекратить стройку. В декабре 2020 года жильцы двухэтажного восьмиквартирного дома на улице Толстого в Нальчике потребовали остановить строительство вблизи их дома. Местные жители высказали опасения, что стройка создаст угрозу разрушения их дома.

"Очень плохой руководитель. В городе как свечи, то там, то здесь строятся дома", - написала tituevna.

"Что он делает для республики? Незаконные стройки? Пусть... посмотрит, какое здесь расстояние от нашего подъезда до проклятой стройки", - возмутилась shorova519.