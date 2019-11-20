Строительство рядом с двухэтажным восьмиквартирным домом по улице Толстого, 102 в Нальчике. Фото Людмилы Маратовой для "Кавказского узла"

20 ноября 2019, 17:26

Нальчане потребовали остановить строительство вблизи их дома

Двухэтажный дом в Нальчике может разрушиться из-за строительства по соседству, которое ведется с лета, заявили жильцы этого дома. Они утверждают, что не давали согласия на стройку, но мэрия ее считает законной. В похожей ситуации суд ранее поддержал жителей, сообщил представитель «Народного контроля Кабардино-Балкарии».

«Народный контроль Кабардино-Балкарии» решил подключиться к проверке жалобы нальчан

Жители двухэтажного восьмиквартирного дома по улице Толстого, 102 в Нальчике сегодня направили в общественную организацию «Народный контроль Кабардино-Балкарии» письмо с просьбой оказать содействие в приостановлении строительства у их дома, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Авторы письма заявляют, что строительство нового объекта в недопустимой близости от жилого дома 1955 года постройки ведется с нарушением градостроительных норм, а также норм безопасности.

В письме сообщается, что рядом с домом стояло одноэтажное здание бывшего кинотеатра «Пищевик» без подвальных помещений и глубокого фундамента, которое не создавало никаких угроз дому и не мешало жильцам, но в августе текущего года это здание было снесено и на его месте развернуто крупное строительство.

«Был вырыт котлован глубиной 4-5 метров. Работы велись до поздней ночи с применением строительной техники. За короткое время был возведен каркас здания. Наш дом построен в 1954-1955 годах. Он может не выдержать и развалиться. Мы опасаемся остаться на улице», - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

В этом письме также поясняется, что на месте одноэтажного задания кинотеатра возводится многоэтажное строение с цокольным этажом. «Такое крупное строительство не посчитали нужным согласовать с жителями. На объекте не вывешена информационная табличка о заказчике строительства, застройщике, назначении объекта. […] Просим Вас защитить наши права», - говорится в обращении.

В разговоре с корреспондентом «Кавказского узла», жители дома сообщили, что они не знают, кто является собственником строящегося объекта, он с ними ни разу не встретился, не поговорил, а застройщик их либо игнорирует, либо ведет себя грубо и вызывающе.

По словам жильцов дома по улице Толстого, 100, ранее письмо с аналогичным содержанием они направили в администрацию Нальчика, прокуратуру города и руководству республики.

На свое обращение к местным властям жители получили ответ из администрации Нальчика, в котором говорится, что на месте бывшего кинотеатра «Пищевик» строится  магазин непродовольственных товаров «в пределах ранее учтенной площади застройки кинотеатра «Пищевик» с надстройкой второго этажа».

«Застройщиком был представлен … пакет правоустанавливающих документов, на основании которых 8 июня 2019 года было выдано разрешение на строительство»,- говорится в письме, датированном 9 сентября 2019 года и подписанном замглавы администрации Нальчика Анзором Ашабоковым (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

В письме чиновник указывает, что «застройщик за счет демонтажа и исключения из состава объекта ранее учтенной пристройки обеспечивает проход шириной до четырех метров, который в связи с наличием пристройки не превышал двух метров». Также в этом письме подчеркивается, что проезды к дому противопожарных служб и служб экстренной помощи имеются «со стороны улицы Толстого и придомовой территории».

Руководитель «Народного Контроля Кабардино-Балкарии» Владимир Тумов, комментируя обращение нальчан, отметил, что намерен направить запросы соответствующим ведомствам о проведении проверки соблюдения норм градостроительства при осуществлении указанных работ.

«Пусть также проверят соответствие разрешительных документов, если они имеются у застройщика, нормам градостроительства», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Тумов.  

По его мнению, окончательное решение в споре может принять суд. В аналогичной ситуации, имевшей место в Нальчике по улице Идарова, по словам Тумова, суд встал на сторону жителей, и застройщику пришлось снести часть здания.

Стройка не может быть начата без согласия жителей соседнего дома, отмечает юрист

Разрешение на строительство торгового центра на территории общественно-деловой зоны должно было быть выдано Комиссией по землепользованию и застройке городского округа Нальчик с учетом результатов публичных слушаний, прокомментировал корреспонденту «Кавказского узла» ситуацию нальчикский юрист Мухадин Карданов.

Ссылаясь на Градостроительный регламент жилой зоны (от 31 января 2017 года №43), юрист отметил, что кинотеатр «Пищевик» располагался на территории общественно-деловой зоны, "где расположены административные, образовательные, офисные и иные учреждения, предназначенные для обеспечения социально-культурного обслуживания населения".

«Были ли публичные слушания? Если да, то почему о них не были извещены жители дома, чьи интересы затрагивает строящийся объект?» - задался вопросом Мухадин Карданов.

По его словам, исходя из вышеупомянутого регламента, минимальное расстояние от границ земель общего пользования до основного строения должно быть три метра, и от границ соседнего участка до основного строения – также три метра.

«Таким образом, расстояние между стройкой и домом должно быть шесть метров. В случае же сокращения расстояния от границ соседнего земельного участка до объекта строительства требуется нотариально заверенное согласие смежных землепользователей или совладельцев земельных участков», - заявил Мухадин Карданов, отметив, что такого согласия у застройщика нет.

«Я уже не говорю про нарушение норм инсоляции (облучение солнцем, которое должно производиться в жилых помещениях не менее чем три часа в день – прим. «Кавказского узла»), они очевидны, - сказал юрист.

Ранее "Кавказский узел" писал также о споре жителей многоэтажного дома на Московской улице с городскими властями. Власти Нальчика предоставили арендатору участок между двумя накренившимися корпусами десятиэтажного жилого дома, разрешив построить магазин. Жильцы многоэтажки заявили, что рытье траншей, вплотную к просевшему фундаменту, приведет к обрушению дома.

Примечание:

"Нальчане провели сход против строительства многоэтажки", "Жители Нальчика выступили против строительства автомобильного моста", "Власти Нальчика отчитались о сносе самостроя".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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